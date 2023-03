Địa điểm du lịch lãng mạn dành cho cặp đôi dịp 8/3

Đà Lạt - Top 6 điểm hẹn hò lãng mạn nhất thế giới

Năm 2022, ứng dụng đặt phòng nổi tiếng Booking.com liệt kê 6 điểm đến lãng mạn nhất thế giới, phù hợp để các cặp đôi hẹn hò, du lịch. Danh sách này chọn những điểm đến từng được giới thiệu trong các bộ phim tình cảm và chương trình hẹn hò. Cảnh quan những nơi này được cho là có thể "hâm nóng" tình cảm của cặp đôi.

Đà Lạt cũng được xem là một điểm đến đặc trưng, là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách, và là một trong hai điểm đến đại diện của châu Á, cùng với Đài Loan. Theo Booking.com, Đà Lạt được mệnh danh là “Paris thu nhỏ”, sở hữu thung lũng tình yêu, cây cầu trái tim, những cỗ xe ngựa đôi... Bởi vậy, không có gì quá đỗi ngạc nhiên khi nơi đây còn được coi là thành phố trăng mật của Việt Nam.

Ảnh: Linh Trang

Thiên nhiên thơ mộng cùng khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, Đà Lạt là nơi lý tưởng để tổ chức những buổi hẹn hò, nhất là các dịp quan trọng như 14/2, 8/3...

Các cặp đôi có thể cùng nhau đi săn mây trong sớm bình minh, cắm trại lãng mạn tại những khu glamping đẹp, riêng tư như CampArt By Mợ Jen, Twin Beans Farm, Dalat Camp, PineForest Camping, The CampVille Dalat...; đặt bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời.



Ngắm Cầu Hôn, địa điểm lãng mạn trong MV "triệu view" của Đức Phúc và 911

Kể từ khi xuất hiện trong MV “Em đồng ý” của ca sĩ Đức Phúc và ban nhạc 911, Cầu Hôn - một cây cầu có thiết kế độc đáo, lạ mắt nhưng không kém phần lãng mạn tại Phú Quốc đã thu hút sự chú ý của du khách.

"Cầu Hôn" nằm tại Nam Phú Quốc (Kiên Giang), được thiết kế bởi KTS tài năng người Ý Marco Casamonti. Cầu Hôn được lấy cảm hứng từ bức tranh The Creation Of Adam (Chúa tạo ra Adam) của danh họa Michelangelo và sự tích Ông Ngâu, Bà Ngâu của Việt Nam.

Khung cảnh lãng mạn trên cây cầu trong chiều hoàng hôn (Ảnh: Vũ Minh Quân)

Cây cầu được tạo nên bởi 2 nhánh độc lập, dài 400m, vươn mình giữa biển, hợp làm một thể thống nhất nhưng không chạm. Hai đầu cầu không nối liền nhau mà cách một khoảng rộng 30cm. Nhà thiết kế ẩn dụ cho cảm giác rung động của tình yêu. Khoảng cách và rung động đó sẽ được lấp đầy bởi ánh hoàng hôn tuyệt diệu lúc chiều tà cùng nụ hôn ngọt ngào của các cặp đôi.

Du khách tới đây có thể đi bộ trên cầu, ngắm cảnh biển và những công trình ấn tượng ven bờ biển của đảo Ngọc. Tuy cây cầu này chưa chính thức đón du khách nhưng bạn có thể check-in từ xa, kết hợp tham quan nhiều công trình đặc sắc khác như cáp treo Hòn Thơm hay công viên nước Aquatopia Water Park,... Tại đây cũng đang hoàn thiện một thị trấn Hoàng hôn mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, cổ kính và lãng mạn.



Hội An - điểm đến bình yên

Những ngôi nhà cổ với bức tường vàng, giàn hoa giấy, đèn lồng đỏ giúp Hội An mang vẻ yên bình riêng biệt. Các cặp yêu nhau muốn tận hưởng từng khoảnh khắc có thể cùng đạp xe trên những con đường quanh co, ngồi thuyền thả đèn lồng trên sông Hoài. Hội An cũng quy tụ nhiều trải nghiệm thú vị như ngồi thuyền thăm rừng dừa Bảy Mẫu, đạp xe thăm làng rau Trà Quế, hay uống cà phê giữa cánh đồng lúa ở quán Lò Gạch Cũ.

Ảnh: Thạch Thảo



Đầu năm 2022, Hội An được tạp chí Time Out bình chọn vào top điểm đến lãng mạn nhất thế giới. Cụ thể, phố cổ Hội An xếp thứ 9 trong top 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới nhân ngày Valentine.

Hội An là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Phố cổ Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, gồm những di sản kiến trúc từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999.

Sa Pa - thiên đường trên mây

Mới đây, trong danh sách các trải nghiệm thú vị nhất Việt Nam, Lonely Planet gợi ý du khách "khám phá Alps châu Á" tại Đà Lạt và Sa Pa.

Sa Pa (Lào Cai) là điểm đến hút khách bậc nhất miền bắc với khung cảnh sương mù bao phủ, những khu nghỉ dưỡng đa dạng phong cách. Các cặp đôi có thể tới Cổng trời Sa Pa trên đèo Ô Quý Hồ, đỉnh Fansipan, bảng Hang đá (Hầu Thào) để săn biển mây, phía xa là khung cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Trong thị trấn, những trải nghiệm gợi ý là thăm bản Cát Cát với con suối róc rách, nhà gỗ đơn sơ... hoặc cùng nhau ăn lẩu cá, đồ nướng nóng hổi khi bên ngoài nhiệt độ xuống thấp.

Ảnh: Dương Quốc Hiếu



Đầu tháng 3 là thời điểm muôn hoa khoe sắc thắm, thời tiết cũng bắt đầu ấm áp dần. Du khách đến du lịch Sa Pa năm sẽ được tham gia rất nhiều sự kiện, khởi đầu là lễ hội mùa hè và lễ hội tình yêu.

Linh Trang (Tổng hợp)