Bỏ cọc, hủy kết quả... đất đấu giá đang bị “chê”

Hồi đầu năm 2022, đất đấu giá ở nhiều địa phương rất được nhiều người quan tâm thì nay rơi vào cảnh bị "chê' mạnh.

Một phiên đấu giá đất ở huyện Đô Lương thu hút lượng người tham gia đông. Ảnh: Văn Trường

Cuối tháng 8/2022, UBND TP Pleiku bất ngờ thông tin đã hủy kết quả trúng đấu giá đối với 11 người đấu trúng 29 lô trong đợt đấu giá 104 lô đất tại Khu quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Chi Lăng được tổ chức đầu giá vào hồi tháng 3 đầu năm.

Lý do hủy kết quả trúng đấu giá đối với 11 người đấu trúng là đã hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng chỉ có 75 lô đất sau khi đấu giá trúng đã được thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước với hơn 71 tỷ đồng.

Còn lại 11 người trúng đấu giá 29 lô đất với số tiền hơn 30 tỷ đồng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn.

Vì vậy, UBND TP Pleiku đã phê duyệt quyết định hủy kết quả công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 lô đất không hoàn thành nghĩa vụ tài chính này.

Được biết, 29 lô đất bị hủy kết quả này có giá trị hơn 30 tỉ đồng, do 11 người tham gia đấu giá. Trong đó có 5 người ngụ tại TP Pleiku, 6 người còn lại là người ngoài tỉnh gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Đà Nẵng, Nghệ An, Kon Tum.

Trong danh sách hủy kết quả có ba trường hợp, mỗi người trúng tận 5 lô đất, với giá trúng gần 5 tỉ đồng. Với mức tiền cọc 20% giá khởi điểm, người trúng đấu giá bỏ cọc mất tiền tương đương hơn 250 triệu đồng.

Khu đất đấu giá phường Chi Lăng (TP Pleiku, Gia Lai) . Ảnh: Lê Kiến

Tại tỉnh Hải Dương cũng vào gần cuối tháng 8/2022, huyện Kinh Thành cho biết đang phải chuẩn bị tổ chức đấu giá lại 50 lô đất do khách hàng đã trúng đấu giá trước đó nhưng không nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Huyện Kinh Thành cũng cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Kim Thành đã hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất với tổng diện tích trên 6.400 m2 tại vị trí quy hoạch dân cư mới thuộc các xã Phúc Thành, Kim Tân và Ngũ Phúc. Tổng số tiền hủy gần 135 tỷ đồng. Nguyên nhân do khách hàng đã trúng đấu giá nhưng không nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

50 lô đất trên đang được huyện Kim Thành hoàn tất các thủ tục theo quy định, lựa chọn đơn vị để tổ chức thực hiện đấu giá lại quyền sử dụng. Dự kiến đơn vị đấu giá sẽ tổ chức đấu giá lại với giá khởi điểm từ 10-16 triệu đồng/m2.

Tương tự tại huyện Nam Sách (Hải Dương), 14 lô đất ở tại điểm dân cư mới thôn An Điền, xã Cộng Hòa cũng bị bỏ cọc và UBND huyện Nam Sách đã quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất trên.

Lý do hủy là 14 lô đất khách hàng đã trúng đấu giá nhưng không nộp tiền sử dụng đất theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất. Số tiền các khách hàng đã nộp khi tham gia đấu giá của 14 lô đất này là hơn 2,7 tỷ đồng được thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Từ tháng 5 đến nay, giao dịch mua bán đất đấu giá ở Nghệ An giảm hẳn so với đầu năm, nhà đầu tư ít quan tâm và các lô đất đấu giá giá chỉ tăng từ 5-7% so với mức giá khởi điểm. Trong khi đó thời điểm đầu năm 2022, mức trúng đấu giá cao gấp đôi.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay thị trường đất đấu giá đã giảm nhiệt, xu hướng đi ngang thay vì tăng cấp số nhân so với giá khởi điểm trước đây.

Gần đây nhất, thành phố Vinh đưa 112 lô ra đấu giá nhưng sau 3-5 lần, chỉ bán được 13 lô, còn lại 89 lô phải tiếp tục đấu trong thời gian tới.

Nhà đầu tư mất hút

Sau thời gian giao dịch sôi động, nhiều nơi sốt nóng, thị trường bất động sản cả nước rơi vào trạng thái trầm lắng.

Sau thời điểm sốt nóng, thị trường bất động sản nhiều nơi hiện nay rơi vào trầm lắng, thông tin rao bán đất được "cắm" nhan nhản khắp nơi.

Nhiều tháng nay, thị trường nhà đất ở Hải Dương đang chững lại, số giao dịch ít hẳn thị trường tương đối trầm lắng, thế nhưng giá đất tại nhiều khu vực vẫn ở mức cao.

Vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, tại các văn phòng nhà đất ở TP Hải Dương, mỗi ngày văn phòng thực hiện giao dịch từ 10-20 giao dịch, trong đó 70% là đất ở, nhà ở dân cư.

Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, lượng giao dịch tại các văn phòng giảm mạnh và nhiều văn phòng giao dịch nhà đất không một bóng khách trong vài tháng nay.

Một nhân viên kinh doanh tại văn phòng nhà đất ở Hải Dương cho biết, thời gian gần đây, thị trường bất động sản Hải Dương không có bóng dáng của nhà đầu tư, giao dịch chủ yếu là những người có nhu cầu ở thực, nhưng rất ít.

Mặc dù thị trường trầm lắng nhưng giá nhà đất nơi đây vẫn không hề giảm, thậm chí neo cao.

Tại TP Hải Dương, giá đất dân cư trong ngõ rộng khoảng 3 m (ô tô đi lại được) ở khu vực gần một số trục đường chính như Nguyễn Lương Bằng, Vũ Hựu dao động từ 30-36 triệu đồng/m2; đất khu vực giáp đường Điện Biên Phủ (phường Cẩm Thượng) có giá 36-37 triệu đồng/m2. Một số khu vực ngõ nhỏ giao dịch từ 15-27 triệu đồng/m2. Mức giá này vẫn giữ nguyên so với nhiều tháng trước.

Đặc biệt, giá nhà đất trên một số tuyến trung tâm như Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão được rao bán với mức giá hơn 220 triệu đồng/m2.

Tại các huyện, như huyện Bình Giang, đất giáp các tuyến đường trục của huyện có giá từ 35 triệu đồng/m2; huyện Ninh Giang, đất giáp đường trục huyện giá từ 25 triệu đồng/m2; huyện Thanh Miện, đất giáp đường trục lớn của xã Đoàn Tùng có giá từ 50 triệu đồng/m2...

Không chỉ phân khúc nhà đất mà đất tại dự án cũng trong tình cảnh rất vắng khách giao dịch, có những dự án thời gian trước bị “thổi giá” nay, nhà đầu tư muốn bán cắt lỗ để đẩy hàng nhưng vì mức giá vẫn quá cao nên hầu như không có giao dịch.

Tại Nam Định, từ tháng 4 đến nay, thị trường đất nông thôn nơi đây đang có dấu hiệu chững lại. Số lượng nhà đầu tư có nhu cầu mua đất cũng ít hơn nhiều so với thời điểm trước đó.

Hiện giá đất các huyện ven trung tâm đã bị “thổi giá” lên cao hơn nhiều so với giá trị thực nên rất khó bán. Đơn cử một lô đất diện tích 200 m2 nằm trong ngõ xóm của xã Giao Phong (Giao Thủy) đã bị đẩy lên 1 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng, cá biệt có lô lên gần 2 tỷ đồng.

Còn ở Nghệ An, giao dịch trên thị trường bất động sản đang đi ngang, số lượng giao dịch giảm sút rất nhiều. Tại các vùng thôn quê ở Nghệ An hiện đã không còn cảnh nườm nượp từng đoàn người kéo về khảo giá và mua bán đất như trước đây.

Như thị trường bất động sản ở huyện Diễn Châu sau thời gian sôi động thì nay trở nên ảm đạm. Số người đi xem đất vắng hẳn, đặc biệt là thị trường đất nền. Nhiều nhà đầu tư đất lỡ “ôm” đất lúc giá cao giờ cũng lao đao chạy đôn chạy đáo rao bán cắt lỗ.

Ngoài động thái siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, theo giới kinh doanh bất động sản tại các địa phương thì nguyên nhân chính khiến thị trường nhà đất chững lại thời gian qua là do thị trường cạn dòng vốn.

Thông thường, nguồn tiền đổ vào thị trường bất động sản thường từ thị trường chứng khoán và ngân hàng. Khi đầu tư chứng khoán có lãi, nhiều nhà đầu tư sẽ chuyển một phần tài sản sang nhà đất.

Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, thị trường chứng khoán giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư thua lỗ và khi đó thị trường nhà đất cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Cộng với việc ngân hàng cạn room tín dụng, “siết” vốn vay đối với lĩnh vực bất động sản khiến các nhà đầu tư ngồi im chờ đợi và nghe ngóng.

PV (t/h)