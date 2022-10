Đầu tư gì cuối năm 2022?

Từ nay đến cuối năm và sang năm 2023, thị trường chứng khoán sẽ ấm lên, sự tăng trưởng được thể hiện một cách rõ rệt (ảnh: Quốc Tuấn)

Khó khăn chung

Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động và xáo trộn bất lợi, thì các kênh đầu tư trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đều gặp khó khăn.

Cùng với đà giảm trên thị trường chứng khoán của nhiều quốc gia, đà giảm của chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 vẫn đang tiếp tục kéo dài. Đặc biệt, khi có sự thay đổi mạnh mẽ liên quan tới những chấn chỉnh các hoạt động của cơ quan quản lý trên thị trường này.

Với kênh bất động sản, suốt thời gian hai năm bùng phát đại dịch Covid-19, hoạt động của thị trường có sự trái chiều, khi tính thanh khoản không cao, lượng hàng hóa bán ra ít, nhưng giá của các bất động sản ở hầu hết các khâu đều tăng, thậm chí có những khâu tăng rất cao. Vì vậy đến nay, chúng ta bắt đầu nhìn thấy nguy cơ xuất hiện bong bóng bất động sản. Còn phía Nhà nước đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn cung tiền cho lĩnh vực này, gây một số xáo trộn và thị trường đang có bước điều chỉnh rõ rệt.

Đối với kênh tiền gửi ngân hàng, gần đây các ngân hàng đang từng bước nâng cao lãi suất huy động của người gửi tiền tiết kiệm, khiến kênh này có sức hút hơn so với trước đó. Trong 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng tín dụng đâu đó khoảng gần 10%, nhưng tốc độ tăng trưởng vốn huy động trong nền kinh tế của các ngân hàng chỉ tăng khoảng 5%. Rõ ràng, các ngân hàng vẫn cần phải tăng tốc độ huy động vốn, để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, cũng như các yêu cầu khác giúp đảm bảo cho các doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa, vật tư nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh giai đoạn cuối năm.

Riêng về đầu tư vàng, có thể thấy vàng lên xuống thất thường trong thời gian qua, tùy thuộc vào giá trị của đồng đô la Mỹ và giá vàng trên thế giới. Có lúc giá vàng tăng rất cao, rất nhanh, nhưng có thời điểm lại lao dốc mạnh và thị trường Việt Nam cũng tương tự. Điều này cũng làm cho các nhà đầu tư nản lòng.

Nhìn chung, việc đầu tư hiện nay cũng có những điểm rất khó để lựa chọn.

Trong 2 năm qua, mặc dù tăng trưởng kinh tế tương đối chậm, nhưng với sự điều tiết của một số chủ thể trong thị trường chứng khoán, thì giá chứng khoán luôn luôn tăng. Cho đến khi đi vào đà giảm, ban đầu nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn chờ đợi, nhưng đến một khoảng thời gian nào đó, họ buộc phải cắt lỗ, bán tháo tài sản để tìm cơ hội mới, dẫn đến thị trường giảm sâu về gần bằng mức của đầu năm 2021.

Song, với nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng rất tốt ngay từ quý 4/2021 và 9 tháng đầu năm 2022 này, kinh tế của chúng ta đã tăng tới 8,83%. Mọi người vẫn đang chờ đợi, hy vọng tăng trưởng kinh tế của cả năm 2022 này sẽ rất tốt, vì thế không có lý do gì để cổ phiếu của các doanh nghiệp không tăng giá... Chúng tôi cho rằng, từ nay đến cuối năm và sang năm 2023, thị trường chứng khoán sẽ ấm lên, sự tăng trưởng được thể hiện một cách rõ rệt.

Bên cạnh đó là lĩnh vực bất động sản, dù phân khúc bất động sản cao cấp trong thời gian vừa qua chỉ đạt mức tiêu thụ khoảng 30-50%, nhưng ở những phân khúc như đất điền thổ, nhà ở giá rẻ, nhà ở trung cấp lại có mức tiêu thụ khá tốt. Nếu đầu tư vào lĩnh vực này sẽ vẫn có khả năng sinh lời, dự báo thị trường sẽ ấm dần lên nhưng tương đối chậm.

Cổ phiếu, trái phiếu có thể dẫn sóng

Với mảng tiền gửi, hầu hết các ngân hàng đã tăng lãi suất huy động sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định tăng lãi suất điều hành, nhằm giảm áp lực về tỷ giá hối đoái và sự chênh lệch lãi suất so với các đồng tiền trên thế giới. Việc tăng lãi suất huy động này đã tạo ra một lực hút với những người gửi tiền tiết kiệm, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh để hút hết các nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế.

Như đã nói, thậm chí đến thời điểm hiện nay, lượng tiền gửi tiết kiệm vẫn mới tương đương mức tăng của room tín dụng mà NHNN đề ra. Do đó, việc huy động vốn tiền gửi tiết kiệm vẫn là một trong những vấn đề mà các ngân hàng thương mại cần phải quan tâm.

Lý giải về nguyên nhân vì sao nhà điều hành bây giờ mới thực hiện tăng lãi suất, theo quan điểm chung là chúng ta đang cố gắng giữ ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô và giảm lạm phát, giúp các doanh nghiệp có cơ hội phục hồi - tăng trưởng tốt hơn. Cho nên, dù thời gian qua có tới 237 lần các ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất điều hành, thì NHNN Việt Nam vẫn không thực hiện việc đó.

Một phần vì chúng ta đang quay trở lại phục hồi sau quá trình nền kinh tế có sự sa sút do đại dịch, Việt Nam mới chỉ hồi phục từ tháng 10/2021. Tuy nhiên do ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất, gây ra chênh lệch giữa lãi suất của các đồng tiền đối với VND đã bị giãn cách xa ra, trong khi chúng ta lại mong muốn ổn định tỷ giá của Việt Nam với đô la Mỹ, thì cần thiết NHNN phải can thiệp bán ra ngoại tệ, nhưng nếu không tăng lãi suất thì sức ép đó sẽ không giảm đi.

Do đó, để giảm mức độ can thiệp của NHNN với tỷ giá, thì NHNN đã có chính sách nâng lãi suất ở một mức độ hợp lý. Mức nâng 1% được xem là thấp so với các quốc gia khác, nhưng điều quan trọng và đáng quý đó là, Việt Nam vẫn giữ được tỷ giá VND/USD tương đối ổn định. Đến hiện tại mới chỉ giảm khoảng 4%, trong khi so với những đồng tiền khác như yên Nhật đã sụt giảm mạnh, có thời điểm lên đến 30%, hay đồng bảng Anh giảm tới hơn 20%, hoặc đồng Euro giảm từ 17 - 18%. Chúng tôi cho rằng, đây là sự thắng lợi của hệ thống tài chính ngân hàng, khi kết hợp chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ với nhau.

Về xu hướng đầu tư trong thời gian tới, trước hết chúng ta phải nhìn nhận dòng tiền hiện đang có xu hướng tăng nhất định vào lĩnh vực tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng thương mại. Nhưng xu hướng đó không phải là cơ bản, bởi nhiều người đầu tư thực sự họ đang chờ đợi cơ hội ở thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Với Nghị định 65/NĐ-CP/2022 mới đây về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẽ quay trở lại phát hành trái phiếu mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn tốt, với mức độ an toàn cao hơn trước đây. Do đó, chúng tôi tin rằng kênh cổ phiếu và trái phiếu sẽ là những kênh đầu tư hấp dẫn.

