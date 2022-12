Anh Tiến, chủ vườn đào Tân Tiến (Nhật Tân) cho biết: "Khoảng 1 tuần trở lại đây vườn đã có những cành đào huyền nở đẹp, chúng tôi cũng đã cắt đào để bán. Lượng khách hỏi mua đào huyền chơi trước Tết rất nhiều. Giá đào năm nay cũng không đắt, hiện những cành đào huyền có giá giao động từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/ cành".

Tính đến hiện tại, thời tiết khá thuận lợi cho mùa đào Tết, trời hơi hanh khô thì hoa đào sẽ xấu hơn chút.

Tại vườn đào Nhật Tân những ngày này, người mua hoa đã bắt đầu tấp nập, nhiều người đến tận vườn để tìm mua những cành đào ưng ý nhất.

Nhiều chủ vườn đã đi cắt những cành đào nở sớm mang ra chợ bán.

Bác Lưu Xuân An, chủ vườn đào Hải An cũng chia sẻ, mặc dù năm nay rét muộn nhưng cành đào huyền vẫn có bông to và đẹp. Những cành đào huyền đầu mùa luôn được người chơi đào và người buôn hoa săn đón tại vườn. Ngày nào cũng có người đến vườn hỏi mua đào nên cứ cành nào nở hoa là hết cành đấy.

"Để có được những cành đào huyền nở sớm, chúng tôi phải căn cứ vào thời tiết và tính toán cẩn thận xem tuốt lá vào thời điểm nào để đào còn đâm nụ, nở hoa theo ý mình", bác An chia sẻ thêm.

Vườn nhà bà Nguyễn Thị Hà hiện có khoảng 600 gốc đào. "Trước thời điểm này ít ngày, tôi đã tuốt xong lá những cây đào cuối cùng trong vườn và chờ đến ngày gần Tết những nụ đào sẽ nở. Với những cây, cành đang mang ra chợ bày bán, chúng tôi đã kích thích cho hoa nở sớm nhằm phục vụ những người thích chơi đào sớm. Những cành đào nở sớm sẽ có giá cao hơn khi vào chính vụ", bà Hà nói.

Đây là những cành đào được tuốt lá sớm, để cho ra hoa sớm hơn phục vụ người dân chơi hoa đào vào dịp Tết Dương lịch hay rằm tháng Chạp.

Nhận định về giá đào năm nay, chủ vườn đào cho hay, thời điểm này đã nhiều thương lái các tỉnh đến xem đào, đặt cọc, song còn quá sớm để đưa ra giá đào.

Theo nhiều thương lái cũng như nhà vườn cho biết, năm nay các dáng đào huyền, cành cong vẫn tiếp tục được người chơi ưa chuộng, phù hợp cho phòng khách rộng hoặc nhà chung cư.

Những ngày này, nhiều cây đào Nhật Tân đã khoe sắc, được các tiểu thương đem đến chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) bày bán phục vụ người dân chơi đào sớm.

Theo các tiểu thương, năm nay, giá đào sẽ nhỉnh hơn từ 80.000 đến 100.000 đồng/cành. Đối với những cành đẹp, dáng thế chuẩn, nhiều nụ sẽ có giá dao động 300.000 - 800.000 đồng, cành đẹp hơn giá tiền triệu.

Đào dáng huyền (hay còn gọi là đào huyền) là đào có thân cây trườn qua mép chậu đổ xuống phía dưới giống như dòng thác đổ, ngọn cây dài hơn đáy chậu và có xu hướng vươn lên. Chính nhờ nét mềm mại, duyên dáng, kết hợp vẻ đẹp rực rỡ của hoa mà những năm gần đây, đào huyền được nhiều người ưa chuộng.

Chị Hồng (tiểu thương bán đào tại chợ Quảng An) cho biết, năm nay chị bán những cành đào nhỏ, đào bonsai thay vì bán những cây đào to giá cao. “Các loại cành, cây đào bonsai có mức giá hợp lý, phù hợp với túi tiền của người dân, giá từ 80.000 đến 800.000 đồng/cành. Theo tôi, những cành nhỏ, giá thấp có khả năng hút khách trong thị trường Tết năm 2023”, chị Hồng nói.

Hai bạn trẻ Hoàng Lê Thảo Vy và Phạm Nguyễn Anh Thư diện áo dài chụp ảnh cùng với hoa đào Nhật Tân nở sớm. “Sắp đến Tết nên 2 chị em tôi tranh thủ thời gian đến đây chụp một bộ ảnh với hoa đào. Tưởng chừng thời điểm này sẽ ít hoa đào nở nhưng khi đến chợ hoa Quảng An, tôi rất bất ngờ khi thấy dọc con đường này rực rỡ sắc hoa”, Thảo Vy bày tỏ.

Đào tại chợ có nhiều mức giá khác nhau, từ hơn 100.000 đồng đến hàng triệu đồng một cành đào.

