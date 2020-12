Một vỉa than dài khoảng 30 mét đã cháy liên tục trong khoảng 6.000 năm qua nổi tiếng ở Australia.

Ngọn lửa than lâu đời đã cháy trong 6.000 năm

Một vỉa than dài khoảng 30 mét dưới núi Wingen của Australia đã cháy liên tục trong khoảng 6.000 năm.

Trên ước tính, các vụ cháy vỉa than dưới lòng đất không phải là hiếm ước tính có khoảng 1.000 vỉa than đang cháy trên khắp thế giới tại bất kỳ điểm nào.

Những đám cháy như vậy thường xảy ra ở một số đất nước 'giàu có' nhiều than nhưng kém phát triển. Chúng thường được dập tắt trong vài ngày nhiều nhất là một tháng

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy và mỏ than Jharia của Ấn Độ, nơi đã cháy liên tục trong hơn 100 năm là một ví dụ hoàn hảo.

Đặc biệt là vỉa than ở Australia đã âm ỉ cháy suốt sau thiên niên kỷ qua. Núi Burning là vỉa than đốt tự nhiên duy nhất của Australia, cũng là mỏ than lâu đời nhất thế giới. Theo truyền thuyết địa phương, đó là những giọt nước mắt rực lửa của người phụ nữ bị Biami, thần bầu trời biến thành đá từ lâu.

Đối với những nhà thám hiểm, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của hoạt động núi lửa. Nhưng trên thực tế, đó là một vỉa than cháy chậm âm ỉ khoảng 30 mét dưới lòng đất.

Ngọn lửa ngầm đang dần di chuyển về phía nam, với tốc độ khoảng một mét một năm. Không ai biết chính xác ngọn lửa bắt đầu như thế nào, nhưng các nhà khoa học tin rằng đó hẳn là một vụ sét đánh hoặc một đám cháy rừng, hoặc xuất phát từ việc đốt của thổ dân xưa.

Quá trình cháy chậm đã khiến đất bị bạc màu và bề mặt đất không bằng phẳng trên núi Wingen. Thảm thực vật trong khu vực cũng bị ảnh hưởng bởi đám cháy dưới lòng đất. Bằng chứng là khu vực ngày càng trơ ​​trụi và cằn cỗi hơn.

Bất chấp vẻ ngoài cằn cỗi, khu vực trở thành một điểm thu hút khách du lịch với hàng nghìn người đổ về mỗi năm để được tận mắt nhìn thấy ngọn lửa than liên tục cháy lâu đời nhất thế giới.

Hoàng Dung (lược dịch)