Các nhà khảo cổ Israel phát hiện ngôi mộ với dòng chữ màu đỏ có nội dung cảnh báo rùng rợn không ai dám đụng vào.

Một ngôi mộ với dòng chữ đỏ bên ngoài cùng với lời cảnh báo cho bất kỳ ai dám mở nó khiến các nhà khoa học đau đầu tìm cách giải quyết.

Lăng mộ bí ẩn với lời cảnh báo rùng rợn, không ai dám đụng vào

Ngôi mộ cổ nằm trong hang động nhỏ mới được khai quật gần đây gần Beit She'arim, Israel. Đây là lần đầu tiên phát hiện ra một ngôi mộ cổ bên trong khu Di sản thế giới UNESCO công nhận suốt 65 năm qua.

Yonatan Orlin, một nhà bảo tồn làm việc tại Cơ quan Công viên và Thiên nhiên Israel phát hiện ra hang động nguyên thủy cách đây một năm. Hang động lớn dẫn đến việc phát hiện ra các ngách hang động nhỏ hơn bên trong. Ngôi mộ có dòng chữ màu đỏ như máu tìm thấy ở trong một ngách hang động nhỏ.

Theo các nhà khảo cổ, ngôi mộ là một phát hiện quan trọng. Ngôi mộ cổ có dòng chữ màu đỏ tươi khá đặc biệt mang ý nghĩa đáng sợ.

Theo các chuyên gia, dòng chữ đó giống như một lời nguyền, cảnh báo mọi người không được mở ra.

Dòng chữ viết: "Yaakov Ha’Ger thề nguyền rủa bất kỳ ai mở ngôi mộ, vì vậy sẽ không ai mở nó".

Không có thông tin về người viết lời cảnh báo. Nhà khảo cổ học Adi Erlich từ Đại học Haifa cho biết thông điệp này nhằm mục đích đảm bảo nơi an nghỉ của người chết không bị quấy rầy

Adi Erlich nói: "Lời cảnh báo để ngăn chặn bất cứ ai có ý muốn phá hoại khu mộ. Việc làm này xảy ra khá thường xuyên ở nhiều ngôi mộ khác".

Adi Erlich dự đoán rằng dòng chữ có từ cuối thời La Mã hoặc đầu thời kỳ Byzantine. "Chúng tôi giữ gìn dòng chữ và phong tỏa hang động để giữ an toàn cho ngôi mộ trong thời điểm hiện tại. Không có kế hoạch khai quật nào vào lúc này", Adi Erlich cho biết.

Beit She'arim được coi là nơi an nghỉ cuối cùng của Judah HaNasi, người Do Thái được nhiều người biết đến ở thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Beit She'arim là một thị trấn trung tâm của người Do Thái sau khi Jerusalem bị tàn phá vào năm 70 sau Công nguyên.

Hoàng Dung (lược dịch)