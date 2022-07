NHNN thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng

NHNN sẽ tận dụng cơ hội cuộc CMCN 4.0, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, như: Đề án thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng....

Tại buổi họp báo công bố sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng do NHNN tổ chức sáng 28/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục CNTT (NHNN) cho hay, NHNN đang phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hành lang pháp lý, sửa đổi các quy định để phù hợp với ngành ngân hàng.

Đối với hệ thống của NHNN, ông Đoàn Thanh Hải khẳng định về mặt kỹ thuật tương đối liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu. Về phía các TCTD, một số ngân hàng đã triển khai việc sử dụng CCCD gắn chip thay cho thẻ ATM và hoàn toàn thông suốt về mặt kỹ thuật.

Ngoài ra còn nhiều ứng dụng khác như xác thực từ xa, app trên các ứng dụng, xác thực KYC để mở tài khoản,…

“Thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để hoàn thiện cơ sở pháp lý. Phía NHNN cũng sẽ rà soát các văn bản liên quan thuộc thẩm quyền NHNN ban hành để sửa đổi cho phù hợp”, ông Đoàn Thanh Hải nói.

Ngoài ra, mỗi TCTD đều có cơ sở dữ liệu khách hàng của mình, các TCTD cũng cần kết nối với cổng dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu. NHNN cũng đang phối hợp với các TCTD làm sạch dữ liệu của các TCTD.

Từ trái qua: Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán; bà Nguyễn Thị Hòa, Viện trưởng Viện Chiến lược; và ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục CNTT (NHNN).

Bà Nguyễn Thị Hòa, Viện trưởng Viện Chiến lược, khẳng định, NHNN đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách, kế hoạch lớn mang tính chất định hướng, tận dụng cơ hội cuộc CMCN 4.0, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, như: Đề án thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trải dài nhiều giai đoạn từ năm 2006, Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành ngân hàng năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3/8/2022 tại Hà Nội.

Sự kiện sẽ có hội thảo khoa học với chủ đề: “Tăng cường kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng” nhằm tổng kết các thành tựu về chuyển đối số, đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; triển lãm trưng bày các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Về phía các TCTD, nhiều ngân hàng xem chuyển đổi số và việc phát triển mô hình, hoạt động ngân hàng số là một mục tiêu trong chiến lược kinh doanh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hoạt động đầu tư cho chuyển đổi số được chú trọng.

Theo Vụ Thanh toán (NHNN), trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị; qua Internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 98,3 và 84,3%; qua QR code tăng 86% và 127% (so với cùng kỳ năm 2021); có 68% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử (eKYC) (tính đến tháng 6/2022).

Nhiều ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số ở tốp đầu hiện đã đạt 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, vượt sớm và xa mục tiêu đặt ra tại Quyết định 810 là 70% năm 2025; nhiều TCTD có hiệu quả hoạt động tốt nhờ tích cực chuyển đổi số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang chuyển đổi số nỗ lực hướng tới.

Tuân Nguyễn