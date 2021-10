Nhiều thủy điện ở Nghệ An đồng loạt vận hành xả lũ ngày 14/10, rú Nguộc tiếp tục sạt lở do mưa lớn

Sáng nay (14/10), một số nhà máy thủy điện trên địa bàn Nghệ An đã có thông báo xả lũ nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân khu vực hạ du trước, trong và sau khi bão vào đất liền.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áo thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) nên trong ngày 14-15/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Để đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện được an toàn, một số nhà máy thủy điện trên địa bàn Nghệ An đã có thông báo vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Tại huyện Con Cuông, Nhà máy Thủy điện Chi Khê cũng vừa ban hành thông báo vận hành điều tiết nước hồ chứa. Việc vận hành điều tiết hồ chứa của Thủy điện Chi Khê bắt đầu vào lúc 12h30’ phút ngày 14/10.

Lưu lượng xả dự kiến khoảng từ 500m3/s đến 1.000m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ. Thời gian kết thúc khi lưu lượng nước về hồ Chi Khê giảm xuống dưới 500m3/s, nhằm duy trì cao trình nước dâng bình thường.

Hàng loạt Nhà máy thủy điện ở Nghệ An vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. (Ảnh tư liệu)

Các nhà máy Thủy điện Châu Thắng và hồ chứa thủy điện Bản Cốc, Nhà máy Thủy điện Sông Quang (tại huyện Quế Phong) cũng đã thông báo kế hoạch vận hành điều tiết nước hồ chứa.

Đối với Thủy điện Châu Thắng, dự kiến thời gian xả diễn ra vào 13h00 ngày 14/10/2021. Tổng lưu lượng xả từ 76m3/s đến 700m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy; có thể thay đổi theo lưu lượng nước về hồ.

Các hồ chứa thủy điện Bản Cốc (huyện Quế Phong) cũng dự kiến vận hành điều tiết bắt đầu từ 13h ngày 14/10/2021.

Lưu lượng xả dự kiến từ 11,14m3/s - 90m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng qua tràn).

Còn Thuỷ điện Sông Quang dự kiến bắt đầu từ 12h30' ngày 14/10/2021 sẽ tiến hành xả lũ với lưu lượng xả dự kiến: từ 30 đến 90m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng qua các tổ máy phát điện).

Thời gian xả lũ đến khi hết ảnh hưởng của bão số 8 và hoàn lưu bão số 8 gây ra.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày (14/10) mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến rú Nguộc nằm trên tuyến quốc lộ 46 (nằm giáp ranh địa bàn 2 xã Thanh Ngọc và Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) đã xảy ra tình trạng sạt lở. Nhiều khối đất đá đã đổ xuống mặt đường gây hư hỏng lưới thép và ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.

Rú Nguộc trên quốc lộ 46 (huyện Thanh Chương) tiếp tục sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Ngay khi phát hiện, Cục quản lý đường bộ II đã triển khai lực lượng, dựng biển cảnh báo và khắc phục để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Việt Hòa

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to Đến cuối buổi chiều tối 13/10, hơn 3.400 tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã vào tránh trú bão an toàn. Điểm đón công dân từ miền Nam hồi hương được di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ đất liền.

