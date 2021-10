Phát hiện 2 trận động đất trên Biển Đông trong sáng nay

Cụ thể, vào lúc 5h12, một trận động đất có độ lớn 3,1 ritches xảy ra tại khu vực Biển Đông cách đất liền khoảng 90 km (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận động đất tiếp đó xảy ra vào lúc 8h22 hôm nay tại vị trí có tọa độ (19.680 độ vĩ Bắc, 106.829 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km. Động đất xảy ra tại khu vực Biển Đông cách bờ biển TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 90km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Trước đó, trong ngày 26/9, ở địa bàn huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) cũng xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3,0 và 3,6 ritches. Cả 2 trận động đất này không gây rủi ro thiên tai nhưng về lâu dài có nguy cơ gây sạt lở núi.

Theo Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trận động đất tương tự xảy ra từ lâu, chủ yếu khu vực miền núi, trên trục Đông -Tây, kéo dài từ Quảng Ngãi - Quảng Nam đến Kon Tum. Tuy vậy, do cường độ thấp hơn, người dân ít để ý, cho đến khi thủy điện Sông Tranh 2 được xây dựng ở huyện Bắc Trà My (2006), tích nước năm 2012 thì cường độ động đất mới lớn dần. Các nhà khoa học kết luận là động đất kích thích do quá trình tích nước thủy điện gây ra. Đặc biệt, khi thủy điện Sông Tranh 2 bị sự cố nứt thân đập, rò rỉ nước thì người dân lo lắng, chính quyền cũng nhiều lần diễn tập sơ tán trong tình huống giả định vỡ đập thủy điện này.

PV