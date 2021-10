11 tỉnh, thành Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 9 giờ 30 phút tới 14 giờ 30 phút ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 50mm. Dự báo trong 06 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh trên.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 - 14 độ Vĩ Bắc nên chiều và đêm 2/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, lũ quét thường xảy ra ở lưu vực các sông suối nhỏ miền núi, có độ dốc lớn, mặt lưu vực bị phong hoá mạnh, kết cấu kém. Lũ quét thường xảy ra trong thời gian ngắn (3 - 6h), vào ban đêm và sáng sớm, trong các tháng mùa lũ.

Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

Kiểm tra sự cố sạt lở đê điều ở Hà Nội, chủ động phương án bảo vệ người dân trước mùa mưa bão Qua kiểm tra, các đoàn công tác phát hiện nhiều sự cố sạt lở đê điều, bờ sông trên tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đáy đoạn qua các huyện: Ba Vì, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây sau các đợt mưa lớn gần đây.

