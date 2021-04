Giòi bò lúc nhúc trong khúc cá kho ở chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch

icon

Ngày 25/3, Ban An toàn thực phẩm Bắc Ninh ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.