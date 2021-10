Đồng Nai: Liên tiếp ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu

icon

Hàn the là chất cấm trong thực phẩm nhưng vì lợi nhuận cũng như do tâm lý của người tiêu dùng muốn ăn giò chả thơm, giòn nên hàn the vẫn được sử dụng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.