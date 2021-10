Bán hàng tại chỗ: Cơ sở kinh doanh ăn uống phải đạt 4 tiêu chí

Tại TP.HCM các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ được phục vụ tại chỗ kể từ 28/10 và tiêu chí đầu tiên đó là phải đạt chứng nhận an toàn thực phẩm.

Hiện nay UBND TP.HCM đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán tại chỗ trở lại từ 28/10. Tuy nhiên, các cơ sở này phải đáp ứng được các điều kiện an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bao gồm cả các hàng quán bình dân, vỉa hè.



Các cơ sở này được phục vụ khách tại chỗ khi đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố ban hành kèm Quyết định 3677 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM ngày 27/10.



Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 TP. HCM đã đưa ra 4 tiêu chí an toàn mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống bắt buộc phải đảm bảo khi phục vụ thực khách tại chỗ.



Tiêu chí 1: đối với cơ sở

- Cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan,...).

- Cơ sở phải bố trí khu vực giao - nhận thực phẩm đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19; trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn và thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm khô tay; tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên, định kỳ cho người làm việc tại cơ sở có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

- Cơ sở phải có đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/ và tổ chức quét mã QR của người tham gia hoạt động tại cơ sở.

Tiêu chí 2: đối với khách hàng

Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người); phải thực hiện quét mã QR và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và của cơ sở.

Tiêu chí 3: đối với nhân viên phục vụ, người bán hàng, người giao - nhận hàng, người đến liên hệ cơ sở (người làm việc)

- Thực hiện nghiêm 5K; phải thực hiện quét mã QR và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; người làm việc tại cơ sở là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

- Phải được thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát, sàng lọc, định kỳ hoặc khi người làm việc có một trong các biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất khứu giác và vị giác, khó thở,....

Tiêu chí 4: đối với chủ cơ sở

- Chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại cơ sở.

- Có phương án tổ chức kinh doanh, công khai số lượng khách tối đa được ăn uống tại cơ sở trong cùng một thời điểm (phải có bảng thông báo rõ tại cơ sở) và đảm bảo số lượng khách đến ăn uống tại cơ sở không được vượt quá số lượng đã thông báo trong cùng một thời điểm.

- Thực hiện báo cáo phương án tổ chức kinh doanh và các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cho UBND phường, xã, thị trấn để quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Song song với đó, các hàng quán bình dân, vỉa hè muốn phục vụ khách tại chỗ cần theo đúng quy định của UBND TP.HCM, phải đảm bảo các yêu cầu như đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày; được phục vụ tối đa 50% công suất; hàng quán không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Mặc dù hiện nay UBND TP có giao UBND quận 7 và TP. Thủ Đức xem xét, quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lí để thí điểm dịch vụ ăn uống tại chỗ sử dụng đồ uống có cồn.

Như vậy nếu các hàng quán bình dân, vỉa hè đáp ứng được các yêu điều kiện của UBND TP đề ra sẽ được buôn bán, phục vụ khách hàng trở lại bình thường.

