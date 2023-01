Cầu học thông, thi đạt trong Lễ khai bút tại đền thờ Chu Văn An

Sáng nay (29/1), tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An, ở phường Văn An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ khai bút, với nhiều nghi thức long trọng, nhằm tôn vinh tinh thần hiếu học của địa phương.

Rất đông phụ huynh, học sinh về đây dâng hương, xin chữ, cầu cho 1 năm học thông, thi đạt.

Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Văn Kiên đánh trống khai hội. Ảnh: Thu Hằng



Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Văn Kiên phát biểu: Theo sử sách, thầy Chu Văn An sinh năm 1292, tên thật là Chu Văn, quê ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học, truyền bá, giáo dục tư tưởng, đạo đức Khổng giáo.

Nghi thức rước lễ vào đền. Ảnh: Thu Hằng



Đến đời vua Trần Minh Tông, triều đình mời ông ra làm tư nghiệp Quốc tử giám, dạy học cho Thái tử Trần Vượng - vua Trần Hiến Tông sau này.

Ông có công lớn trong việc quảng bá, hình thành đạo đức, tư tưởng Khổng giáo mang bản sắc Việt Nam. Dưới thời vua Trần Dụ Tông, ông dâng Thất trảm sớ xin chém bảy gian thần nhưng vua không nghe.

Ông từ quan về núi Phượng Hoàng (nay thuộc phường Văn An, TP Chí Linh). Từ đó thầy Chu Văn An chọn ở ẩn, chuyên tâm vào dạy học, viết sách cho đến khi mất.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương dâng hương.



“Cuộc đời thanh bạch của thầy Chu Văn An đáng để muôn đời ngưỡng mộ, tôn xưng là bậc danh sư. Sinh thời, thầy đã cho chữ nhiều người, chữ của thầy được viết bằng mực son đỏ tươi được lấy từ giếng Son dưới chân núi… Khu đền thờ nhà giáo Chu Văn An nằm giữa khu rừng thông xanh tươi ngút ngàn của núi rừng Phượng Hoàng, tạo ra thế phong thuỷ độc đáo.Khu lăng mộ thầy Chu Văn An nằm cách đền thờ khoảng 600m…

Hằng năm, đặc biệt là dịp tháng giêng, hàng vạn du khách từ nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các thầy cô giáo, học sinh về đây chiêm bái và xin chữ", ông Kiên cho biết.

Lễ khai bút sáng nay gồm nhiều nội dung ý nghĩa. Đặc biệt nêu cao 14 chữ Hán (Quốc thái dân an, Dân an thuận, Quốc hưng thịnh, Thế giới hòa bình) và viết dâng chữ trình thầy…

Học sinh trường chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) dâng hương



Trong không gian linh thiêng, đội tế tiến hành lễ dâng hương, đọc văn tế tưởng nhớ công lao, tri ân người thầy vĩ đại của đạo học nước Nam - Vạn thế sư biểu Chu Văn An.

Tiếp đến, nhà thư pháp Nguyễn Đình Kế đã khai bút “Quốc Thái Dân An” bằng Hán Văn. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng; Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Văn Kiên cùng các đại biểu đã lên khai bút bằng chữ quốc ngữ.

Nhiều phụ huynh sắm lễ cùng con về dự ngày khai bút.



Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Kiên cho hay, kể từ sau Tết Nguyên đán rất đông du khách đã về đền thờ thầy để xin chữ, cầu học hành, thi cử. Tính riêng trong buổi sáng nay, đã có hơn 1 vạn người, chủ yếu là nhà giáo, học sinh về dự lễ khai bút.

Hoài Anh

Nhà báo