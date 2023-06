Căn bệnh khiến cô gái không thể ăn nổi dù chỉ một hạt cơm

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân là T.T.A.T (27 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Khoảng 2 tháng nay, chị bị nuốt vướng, nuốt nghẹn, ban đầu là nuốt khó khi ăn cơm, nghẹn cả lúc ăn cháo và uống nước kèm theo nôn. Chị đã lên Hà Nội khám và điều trị bằng nhiều loại thuốc nhưng không đỡ. Khoảng 10 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân không ăn uống được do cứ ăn vào lại nôn, lúc nào cũng cảm thấy ứ nghẹn, đau tức ở cổ họng, cơ thể suy kiệt nặng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân T. sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Do không ăn uống được, chị T. sút mất 15kg, mặt hốc hác, người như “cành củi khô”, mắt trũng sâu. Trước đây, chị có thể ăn hai bát cơm nhưng từ khi mắc chứng bệnh này một hạt cơm cũng không ăn được. Thậm chí, một ngụm nước cũng khiến chị nôn ói.

Tại bệnh viện, dựa vào kết quả thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ phát hiện thực quản bị giãn rộng, ứ đọng dịch và thuốc, lỗ tâm vị co bóp chặt. Hình ảnh X-quang cho thấy ứ đọng thuốc cản quang thực quản, co thắt tại vị trí tâm vị. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị co thắt tâm vị. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân nuốt nghẹn, nôn ngay sau ăn, cơ thể suy kiệt.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, bệnh nhân T. khi vào viện đã bị co thắt tâm vị mức độ nặng, sức khỏe suy kiệt do nôn nhiều, lâu ngày không ăn uống được bất kể thứ gì.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt cơ dưới thực quản và tạo van chống trào ngược qua nội soi ổ bụng. Ca mổ diễn ra thuận lợi và an toàn sau 90 phút, không có biến chứng, không mất máu. Sau mổ ngày thứ nhất, bệnh nhân đã hết nuốt nghẹn, ăn uống được, không nôn.

Bác sĩ Hùng cho biết co thắt tâm vị nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, như viêm loét thực quản, viêm phổi, suy kiệt sức khỏe và có nguy cơ tiến triển thành ung thư thực quản. Vì vậy, ông khuyến cáo, khi có bất kỳ triệu chứng nôn ói, trào ngược, sụt cân, khó nuốt, nuốt nghẹn xảy ra, người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín thăm khám để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phương Thuý