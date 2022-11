'Bóng hồng' FBI chia sẻ 9 điều phụ nữ thành công không bao giờ làm

Larae Kuai cho biết: “Hầu hết thời gian khi tôi thực hiện các nhiệm vụ của FBI, tôi là người phụ nữ duy nhất trong đội. Trong những điều kiện như vậy, tôi nhanh chóng học cách giải quyết vấn đề của riêng mình, nhưng quan trọng hơn, tôi bắt đầu hiểu những gì không nên làm nếu muốn thành công, nhất là trong môi trường mà nam giới thống trị.

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng thành công của tôi có liên quan mật thiết đến những lựa chọn của chính tôi. Về mọi thứ: kế hoạch của tôi, thái độ của tôi đối với một số trường hợp nhất định... Tôi đã đưa ra lựa chọn có lợi cho mình và trong nhiều năm, tôi đã nhận ra 9 điều phụ nữ không nên làm nếu muốn thành công”.

1. Phụ nữ thành công không bao giờ phớt lờ nỗi sợ hãi của chính mình

Nếu bạn muốn tiến về phía trước và thăng tiến trong công việc, sớm hay muộn bạn sẽ phải học cách đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Bất kỳ nỗ lực nào để thoát khỏi nỗi sợ hãi sẽ chỉ dẫn đến việc bạn sẽ lãng phí nguồn năng lượng quý giá của mình.

Thái độ tiêu cực sẽ chỉ nuôi dưỡng nỗi sợ hãi của bạn, do đó, sẽ có tác động tiêu cực đến bạn. Thay vào đó, hãy cố gắng thể hiện tất cả sức mạnh tinh thần của bạn, quản lý suy nghĩ và cảm xúc của bạn để có thể vượt qua nỗi sợ hãi.

2. Không bao giờ trốn tránh xung đột

Larae Kuai nói rằng: “Là một trinh sát, tôi thường phải đối mặt với xung đột, chỉ trích và thậm chí là sự bất công. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ trốn tránh hay nhượng bộ để xoa dịu bầu không khí. Thông thường, mọi người có thể nghĩ rằng, nên tránh đối đầu với người khác và coi xung đột là một sự gây hấn và thiếu tôn trọng.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi trong thực tế, xung đột có thể diễn ra dưới những hình thức hoàn toàn khác nhau. Vấn đề ở đây là bạn dám đối đầu để giải quyết vấn đề chứ không phải trốn tránh để “nuôi dưỡng” sự bất đồng lớn hơn.

Nếu bạn nhận thấy điều gì đó bất ổn với một đồng nghiệp hay ai đó, bạn cần phải chấm dứt điều này càng sớm càng tốt. Giải quyết xung đột không nhất thiết là phải la hét mà có thể đơn giản là nghiêm túc nói chuyện và đối mặt.

3. Không tự “hành hạ” nội tâm của bản thân

Sức mạnh tinh thần là khả năng kiểm soát suy nghĩ của bạn và giúp bạn tỉnh táo trong mọi tình huống. Không ít trường hợp nhiều phụ nữ tự dày vò bản thân, gây tổn thương đến tinh thần và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Hãy cố gắng tìm “nút thắt” và tháo ra để bạn luôn có một tinh thần sảng khoái và minh mẫn nhất.

4. Không bao giờ mong đợi mọi thứ trở nên hoàn hảo

Tìm công việc hoàn hảo hay chờ điều kiện thích hợp rồi mới thử sức là sai lầm của bạn. Hãy tự tin thử sức của bản thân.

Cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đổ lỗi về những điều không may hoặc cho người khác làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy giảm bớt trách nhiệm, nhưng nên nhớ rằng điều này không làm cho bạn tốt lên, thậm chỉ còn che giấu đi khuyết điểm của bạn.

5. Không xem quá khứ là một sai lầm

“Là một nhân viên mới tại FBI, tôi đã mắc hàng triệu sai lầm. Đôi khi tôi muốn gục ngã vì những sai lầm này, nhưng ngay lập tức tôi thề với bản thân rằng tôi sẽ rút kinh nghiệm sau mọi sai lầm mà mình mắc phải”.

Quá khứ không xác định chúng ta là ai, nó chuẩn bị cho chúng ta trở thành người như thế nào trong tương lai. Vâng, những sai lầm của tuổi trẻ thực sự có thể khá đau đớn, nhưng thay vì phàn nàn về bản thân hay số phận, hãy xem chúng như một cơ hội để giáo dục bản thân.

6. Không để tuột mất cơ hội

Phụ nữ thành công nắm bắt cơ hội để nổi bật. Có lẽ một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để thành công là đảm nhận những gì người khác do dự làm. Nếu bạn làm tốt, bạn sẽ tạo sự khác biệt đối với đám đông. Sau khi đạt được mục tiêu của mình, đừng dừng lại, hãy tiếp tục thử sức với những thách thức mới.

7. Không đánh mất sự kiểm soát

Phụ nữ thành công luôn tỉnh táo. Dù trong hoàn cảnh nào, phụ nữ thành công luôn kiểm soát được vấn đề. Nhiều người biện minh cho mình bằng cách tuyên bố rằng những thất bại hay chiến thắng của họ chỉ là do may mắn. Nhưng vấn đề là các nhà lãnh đạo mạnh mẽ đặt câu hỏi theo cách khác. Họ coi sự may mắn giống như một thứ mà họ có thể kiểm soát được, bởi vì thực tế thành công hay thất bại chỉ phụ thuộc vào chính bản thân mình.

Vâng, vận may có thể đóng một vai trò nào đó, nhưng bạn không nên lãng phí năng lượng tinh thần của mình để đoán xem điều gì có thể xảy ra với mình trong tương lai gần. Hãy hành động và đạt được những điều bạn muốn.

8. Không nói mà chưa suy nghĩ

“Mỗi lần thẩm vấn những kẻ tình nghi, tôi biết phải nói gì và hỏi gì. Tôi luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi nói”, Larae Kuai nói.

Định kiến ​​​​phổ biến nhất về phụ nữ là suy nghĩ không thấu đáo, nói nhiều. Vì vậy, trước khi bạn gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng hoặc khách hàng quan trọng, hãy nghiên cứu để không trở nên mù mờ.

9. Không bao giờ nói “đầu hàng”

Tôi đã làm việc cho FBI 24 năm và có lẽ từ duy nhất tôi chưa bao giờ nghe thấy trong trụ sở chính là “đầu hàng”. Dù cuộc điều tra có khó khăn đến đâu, các đặc vụ không bao giờ tùy ý từ bỏ nhiệm vụ.

Vấn đề là khi bạn nói “Tôi bỏ cuộc” hoặc “Tôi không thể”, bạn ngay lập tức bắt đầu hy sinh quyền hạn của mình và cảm giác rằng bạn thực sự có thể kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Đồng nghiệp của bạn, và quan trọng hơn, sếp của bạn chắc chắn sẽ nghe thấy trong lời nói của bạn những điều như “Tôi sợ” và bạn khó có thể vượt qua khó khăn.

Hạ Thảo