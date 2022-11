Bình Dương: 2 thanh niên nửa đêm ném đá vỡ kính xe ô tô đang đậu trên vỉa hè

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại được vụ việc xảy ra vào lúc 02h48' đêm 20/11/2022 tại đường Thủ Khoa Huân hướng đi chợ Búng (Tp Thuận An, Bình Dương) đang được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, 2 thanh niên chở nhau đi trên chiếc xe máy, khi đi qua đoạn đường có chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè, 2 người đã quay lại và nhặt gạch đá ném liên tiếp vào chiếc xe ô tô màu trắng. Hậu quả khiến chiếc xe bị hư hỏng nhiều phần, kính và đèn xe bị vỡ. Được biết chủ xe sáng ra khi phát hiện chiếc xe ô tô của mình bị hư hỏng đã trích xuất camera và báo công an địa phương.

Hình ảnh chiếc ô tô bị hư hỏng sau khi hứng cơn mưa gạch đá từ 2 thanh niên lúc nửa đêm

Đoạn clip thu hút hàng chục nghìn cư dân mạng quan tâm theo dõi bởi sự manh động của nhóm thanh niên khi đập phá tài sản của người dân:

"Chắc thù oán gì với chủ xe này chứ còn xe gần đó có bị đâu. Chắc lại 5 triệu thuê 2 thanh niên phá xe giống vụ đốt xe lần trước rồi";

"Giờ camera khắp nơi, chắc chắn công an sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi";

"Sắp Tết rồi, lại vừa khai mạc World Cup. Mong cơ quan chức năng sớm bắt được thủ phạm để làm yên lòng dân";

"Đậu xe trước cửa nhà cũng không yên nữa. Giờ nhiều người giải quyết mâu thuẫn bằng cách phá hoại tài sản người khác hoặc tạo ra một mâu thuẫn lớn hơn để tự kết án mình. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào".

Lam Giang