Bệnh viện quá tải do nhiều trẻ Hà Nội mắc RSV trở nặng, phải hỗ trợ hô hấp

Đang điều trị tại phòng Sơ sinh là 2 bé chưa tròn 1 tháng tuổi phải thở oxy do mắc virus hợp bào hô hấp (RSV). "Hai trường hợp này vào nhập viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp, biến chứng viêm phổi", bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó trưởng Khoa Nhi, cho biết. Bốn ngày trước, các cháu bị ho, sốt, khò khè, bất ngờ trở nặng nên được đưa vào cấp cứu.

Nhiều trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp vào viện phải nằm ghép, chiều 4/4. Ảnh: T.Đại

Ngoài ra, còn có 3 trẻ khác phải thở oxy, trong đó có 2 bé gái sinh đôi 2 tháng tuổi. Gia đình cho biết, 3-4 ngày trước, các bé húng hắng ho, sốt, theo dõi thấy con không đỡ nên ngày 3/4 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở, ăn kém. “Các bé đang bội nhiễm có dấu hiệu viêm phổi phải điều trị kháng sinh, hôm nay các cháu chưa cai oxy nên chưa tiên lượng được bệnh”, bác sĩ Sang cho biết.

Không ít trẻ mới 1-2 tháng tuổi mắc RSV bị suy hô hấp, biến chứng viêm phổi. Ảnh: T.Đại

Ngày 4/4 là ngày thứ 5 chị P.A (Hà Đông, Hà Nội) nghỉ làm trông con gái 3,5 tháng tuổi nhập viện vì nhiễm RSV. Chị kể, trưa 30/3, bé sốt cao, thở mệt mỏi, chiều cùng ngày chị cho con đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám, chẩn đoán mắc RSV và bội nhiễm viêm phổi.

Bệnh viện Nhi Trung ương hết giường nên chị phải liên hệ tới các bệnh viện khác để đưa con đến. "Nhưng tôi gọi tới 4 bệnh viện tư nhân và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đều không còn giường. Bệnh viện Thanh Nhàn còn giường nên tôi đưa con tới đây”, chị cho biết. Tới ngày thứ 3 điều trị, con gái chị có dấu hiệu chuyển nặng, bác sĩ phải cho thở oxy. Đến nay, bác sĩ tiên lượng tăng liều kháng sinh.

Bác sĩ Sang cho biết, 20% trẻ nhập viện vì mắc bệnh viêm đường hô hấp là do RSV. Phần lớn trẻ suy hô hấp do RSV chỉ dưới 2 tháng tuổi. Nguyên nhân do virus này gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp rất nhanh.

"Nhiều trẻ nhập viện không phải do khám muộn mà do RSV biến chứng suy hô hấp, viêm phổi rất nhanh, rất sớm, đặc biệt với các bé nhỏ hệ miễn dịch kém", bác sĩ Sang cho biết. Việc điều trị trẻ bị biến chứng viêm tiểu phế quản, viêm phổi khá khó khăn.

Virus này lây qua đường hô hấp, qua các dịch tiết do sờ vào hoặc virus bay lơ lửng trong không khí nên dễ lây nhiễm, bệnh viện phải bố trí khu vực riêng, sắp xếp bệnh nhân cùng bệnh lý vào một số phòng.

Theo bác sĩ Sang, RSV không mới nhưng gây suy giảm miễn dịch, thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa đông xuân như hiện nay. Virus này gây triệu chứng rất dễ trùng với các bệnh đường hô hấp khác như viêm long đường hô hấp, sốt giống cảm lạnh thông thường, khó để phân biệt. Vì thế, trẻ nhỏ nếu có biểu hiện ho, khò khè, sốt, cha mẹ cần đưa đến bệnh viện khám, tránh chủ quan, xảy ra biến chứng gây nhiều khó khăn trong điều trị.

Võ Thu