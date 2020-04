ICTnews - Theo khuyến nghị của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), các cơ quan, tổ chức nhà nước trong mỗi dự án, mỗi nhiệm vụ chi cho CNTT thì nên dành một mức kinh phí tối thiểu khoảng 10% để đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.