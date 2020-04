Công an huyện Phú Tân đã có báo cáo giải trình lên Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang xung quanh thông tin “Con trai Phó Bí thư Tỉnh ủy tổ chức đá gà, đánh bạc” mà báo chí đăng tải.