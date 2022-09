Vụ kiếm thủ 'tố' bị đồng đội chém: An cùng bố đến thăm, vợ chồng Quyết không tiếp

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin trên, khi Vũ Thành An cùng bố đẻ của mình tới thăm Quyết, chỉ có người thân trong nhà Quyết ra đón tiếp, còn vợ và Quyết không gặp với lý do "gặp lúc này chẳng giải quyết được gì, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý".

Kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết bị chấn thương ở vùng đầu.

Chị Ninh Thị Thúy – vợ kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết bày tỏ quan điểm: “Gia đình tôi không đồng tình với cách dạy của anh Vũ Thành An. Anh ấy có quyền dạy chồng tôi, nhưng không thể dùng kiếm thi đấu đánh vào người, vào đầu anh Quyết như vậy được. Ai sai đến đâu, pháp luật xử lý đến đó. Gia đình chỉ mong các cơ quan chức năng xử lý vụ việc công tâm và theo đúng pháp luật.

Khi chưa có đơn tố cáo về vụ việc và cả đến khi lùm xùm trên các báo, anh An có lẽ vẫn chưa nhận ra hành vi sai trái của mình. Mới đây (29/9 – PV), bố anh An và anh ấy đến nhà thăm chồng tôi thì mới nói: “Trong vụ này An đã sai quá nhiều…”.

Còn nói về chuyện Nguyễn Văn Quyết có thể sẽ không được vào đội tuyển quốc gia là do vụ lùm xùm này, chị Thủy bày tỏ: “Từ vụ việc này, nên tôi rất mong các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ một cách công tâm nhất, để lấy lại công bằng và danh dự cho chồng tôi”.

Trước đó, theo tố cáo của kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết (25 tuổi), khi đang ngồi nghỉ ngơi sau khi tập luyện, anh đã bị đồng đội là Vũ Thành An lao vào đánh đấm, dùng kiếm tấn công gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Đơn tố cáo của Nguyễn Văn Quyết gửi tới các cơ quan báo chí phản ánh: Vào ngày 23/9, anh cùng với đồng đội Vũ Thành An (30 tuổi) cùng nhau tập luyện bộ môn kiếm chém tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến khoảng 10h55 cùng ngày, sau khi cả 2 tập luyện xong, anh Nguyễn Văn Quyết đang nghỉ ngơi thì bất ngờ bị Vũ Thành An tiến đến dùng tay đấm mạnh vào phần đầu gây choáng váng.

An còn dùng kiếm tấn công, vụt mạnh liên tục vào phần lưng, đầu, tay và gáy Quyết. Hậu quả, Nguyễn Văn Quyết bị chấn thương nặng phần đầu, bầm tím ở lưng, tay, phần lườn và nhiều chỗ khác trên cơ thể.

Thời điểm xảy ra sự việc, đồng đội và huấn luyện viên của hai kiếm thủ lao vào can ngăn Vũ Thành An. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quyết vẫn bị đồng đội hành hung. Sau đó, Quyết được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.

Tiến Anh