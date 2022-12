Ngày 18/12, Công an phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của chị L. (31 tuổi, ở phường Giang Biên) về việc bị chồng là anh Đ.P. (34 tuổi) hành hung.

Hình ảnh chị L bị đánh.

Chiều 18/12, trao đổi với PV Infonet về vụ việc nêu trên, chị L. cho biết: “Đến lúc này, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ. Do cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nên tôi không muốn trả lời gì thêm về vấn đề này. Hiện tôi cũng đang rất mệt, nên không trả lời được...”.

Còn theo đơn trình báo và tố cáo của chị L gửi đến cơ quan Công an phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội có nêu: Tình trạng chửi bới vợ con đã xảy ra trong 5 tháng qua. Nhưng khoảng thời gian này, chồng của chị khi về nhà hay đánh đập vợ, con.

Gần đây nhất, tối 15/12, anh P. ở nhà, dạy con trai 7 tuổi học trong phòng riêng. Chị L. cho biết khi dạy con trai học, anh P. thường xuyên quát mắng, chửi bới con bằng những từ ngữ thiếu văn hóa và đánh đập bé trai.

Một số hình ảnh chị L. bị đánh.

Người mẹ thấy sốt ruột, lo lắng cho con trai nên nhiều lần vào phòng, bảo bé trai không học nữa để không bị bố đánh. Tuy nhiên, chị L. lại bị chồng tấn công, đánh đấm gây chảy máu ở vùng mặt.

Sau việc xảy ra tối 15/12, chị L. đã trình báo với Công an phường Giang Biên và được cán bộ của đơn vị lập biên bản. “Theo chị L., chồng chị hiện là cán bộ công an, đang công tác tại một đơn vị ở quận Hai Bà Trưng. Những sự việc trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe của tôi và các con", chị L. trình bầy trong đơn.

Sông Yên