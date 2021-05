Công an quận Bắc Từ Liêm đạt 'Đơn vị kiểu mẫu trong công tác công an'

Theo đó, từ ngày thành lập (1/4/2014) Công an quận Bắc Từ Liêm và đến nay đã trải qua hơn 7 năm xây dựng và phát triển, Công an quận Bắc Từ Liêm đã gặt hái nhiều thành tích được chính quyền các cấp, Bộ Công an, Công an thành phố và nhân dân ghi nhận.

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm trong buổi lễ công bố quyết định của Công an TP Hà Nội.

Mặc dù quân số ít, chỉ tiêu công tác luôn được cấp trên giao cao nhưng cán bộ, chiến sỹ công an quận đã khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, an ninh chính trị được giữ vững: tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 80%; tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%; bắt giữ, xử lý nhiều vụ án lớn có tiếng vang…

Nhiều năm liền công an quận là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh tổ quốc, được Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tặng huân, huy chương, bằng khen, giấy khen, đặc biệt trong năm 2020, Công an quận Bắc Từ Liêm là đơn vị đầu tiên trong công an 30 quận huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Không dừng lại ở những thành tích nổi bật trên, với quyết tâm xây dựng lực lượng công an quận ngày càng đổi mới, sáng tạo, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an quận Bắc Từ Liêm luôn mong muốn xây dựng công an quận trở thành đơn vị kiểu mẫu trong công tác công an, phấn đấu sớm đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Đây là quyết tâm chính trị mãnh liệt trong việc xây dựng một đơn vị công an cấp quận có hình mẫu chuẩn toàn diện trong lực lượng công an nhân dân. Để hiện thực hóa quyết tâm chính trị trên, bên cạnh sự tự thân nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Công an quận, cần sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ các cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể.

Lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm diễn tập giải cứu con tin.

Từ ngày đầu thành lập công an quận đến nay, Công an quận Bắc Từ Liêm đã thường xuyên nhận được sự động viên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan chức năng quận, sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị trong Công an TP Hà Nội và các ban ngành, đoàn thể của quận, đặc biệt là sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ nhiệt thành của các tầng lớp nhân dân; Ủng hộ quyết tâm chính trị của Công an quận và để tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy và lan tỏa động lực, ý chí quyết tâm tới cán bộ chiến sỹ công an quận không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quận ủy Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng Công an quận đạt đơn vị kiểu mẫu trong công tác công an.

Sau nhiều ngày lên chủ trương, xây dựng văn bản dự thảo và lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban thường vụ quận ủy, ngày 29/4/2021, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/QU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đạt “Đơn vị kiểu mẫu trong công tác công an”.

