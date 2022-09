Trường hợp xấu số này là cháu H.V.T, sinh năm 2007, trú tại xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Sự việc xảy ra khoảng 23h45 ngày 3/9. Tại thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết ngoài trời lúc đó đang mưa to và có sấm chớp.

Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã Thể Dục tiến hành điều tra, ban đầu xác định, đêm ngày 3/9/2022, khi cả nhà đã đi ngủ, T một mình ngồi chơi game ở bàn uống nước. Đến khoảng 23h45, mẹ của T nghe thấy tiếng kêu ở ngoài bàn uống nước nên đã dậy, từ phòng ngủ ra kiểm tra phát hiện lúc đó T đang trong tư thế bò khom người lên giường ngủ và đắp chăn (giường ngủ ở ngay cạnh bàn uống nước), chiếc điện thoại di động của T (lúc đó màn hình vẫn đang bật) rơi ở dưới đất - cạnh bàn uống nước ngay vị trí T thường ngồi để chơi game - còn đang cắm sạc.

Thấy vậy, mẹ của T đã gọi chồng dậy để đi báo cho trưởng xóm biết. Khi trưởng xóm đến kiểm tra thì xác định cháu T đã ngừng thở.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, kiểm soát việc sử dụng điện thoại của con em mình, tránh tình trạng các cháu nghiện chơi game, xem YouTube. Đặc biệt, cha mẹ nên nghiêm cấm con cái về việc vừa sạc pin cho điện thoại vừa sử dụng thiết bị này để kết nối liên lạc, chơi game, nghe nhạc, xem phim…

Trao đổi với phóng viên, TS Bùi Hùng Thắng, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Công nghệ - Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, điện giật khi sử dụng điện thoại có nguyên nhân từ nguồn sạc.

“Nguồn sạc có chất lượng kém sẽ gây hiện tượng rò điện (có điện áp cao trên dây sạc cắm vào điện thoại) nếu chẳng may dây sạc bị hở, hay bản thân điện thoại có chi tiết nào đó rò điện thì người sử dụng sẽ bị điện giật.

Gần đây tôi cũng gặp tình huống tương tự. Đó là khi tôi mua một củ sạc trên sàn thương mại điện tử, dù của một hãng uy tín, nhưng khi nhận hàng tôi nghi ngờ hàng nhái vì dùng được khoảng 1 tuần thì có hiện tượng rò điện.

Tôi chạm vào đầu ra của dây sạc thì có hiện tượng bị giật. Ngay lập tức, tôi thử lại bằng bút thử điện thì đúng bị rò điện. Điều này không xảy ra với các củ sạc khác tôi đang dùng, cho nên theo tôi chất lượng củ sạc là yếu tố cốt yếu đảm bảo tính an toàn cho điện thoại”, TS Bùi Hùng Thắng chia sẻ.

Ở tình huống cháu bé ở Cao Bằng tử vong do điện giật khi vừa sạc vừa chơi game có yếu tố trời mưa to kèm sấm chớp, TS Bùi Hùng Thắng cho rằng không loại trừ cháu có thể bị sốc điện do sét.

Do đó, để an toàn khi sử dụng điện thoại tránh bị giật, TS Bùi Hùng Thắng khuyến cáo cần sử dụng nguồn sạc có chất lượng tốt, tránh xa những nguồn sạc rẻ tiền trôi nổi trên thị trường.

“Dây sạc không quyết định đến việc bị điện giật, bởi nếu dây sạc kém mà nguồn vẫn tốt thì không bị giật. Tuy nhiên, nếu nguồn bị rò điện mà dây sạc tốt thì vẫn có nguy cơ bị giật cao (do đầu sạc luôn hở điện và tay vẫn có thể chạm vào bất kỳ lúc nào). Cách chọn lựa tốt nhất là đến cửa hàng uy tín để mua sạc có chất lượng tốt. Hiện trên thị trường có rất nhiều mặt hàng trôi nổi, hàng giả, hàng nhái, người tiêu thụ bình thường khó mà phân biệt được.

Bản thân tôi vốn dân chuyên mà đôi lúc cũng không phân biệt được bằng mắt thường. Do vậy, theo tôi dễ nhất và tốt nhất đó là đặt niềm tin vào các cửa hàng có uy tín, nơi họ nhập hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng tốt”, TS Bùi Hùng Thắng nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo: Bố mẹ cần quan tâm, giám sát, dặn các con kỹ về nguy cơ để các cháu không vừa sạc điện thoại vừa chơi game.

Lưu ý, khi sạc điện thoại cần để ở không gian thoáng. Ví dụ như mình nằm trên giường xem điện thoại, sau đó đi ngủ thì cắm sạc, nhưng điện thoại lại để dưới chăn hay gối, như thế rất nguy hiểm vì nhiệt độ điện thoại tăng cao mà không thoát ra ngoài được (do có chăn, gối xung quanh) cũng có thể gây ra nguy hiểm.

Điện thoại khi sạc nên để xa chỗ ngủ, không che phủ các đồ vật khác lên điện thoại trong quá trình sạc, đảm bảo thông thoáng khí, cũng như không để các đồ vật khác có nguy cơ cháy nổ cạnh điện thoại khi cắm sạc.

Ngoài ra, sử dụng thêm ổ điện có chức năng chống giật cũng là một giải pháp nữa để đảm bảo an toàn nếu chẳng may xảy ra sự cố dò điện từ củ sạc.

