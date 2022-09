Tin đồn Lý Dịch Phong bị bắt 3 lần khiến dân mạng xứ Trung thêm phẫn nộ

Theo Sohu, mới đây cộng đồng mạng đã “đào” lại và xâu chuỗi toàn bộ thông tin về lịch trình cũng như động thái liên quan đến Lý Dịch Phong và kết luận rằng, kể từ tháng 5/2022, nam diễn viên đã bị bắt ít nhất 3 lần.

Lần đầu tiên vào tháng 5/2022, khi đó Studio của Lý Dịch Phong bất ngờ hủy bỏ sự kiện trực tiếp của nam diễn viên mà không nêu lý do. Theo logic thông thường, chi phí dành cho một sự kiện như vậy là rất lớn, nên phía Lý Dịch Phong không thể bỏ “miếng mồi” như vậy được. Lý do hủy bỏ chỉ có thể là Lý Dịch Phong không thể xuất hiện được do bị giam giữ.

Ngoài ra, một nền tảng webcast bất ngờ bỏ một bộ phim truyền hình do Lý Dịch Phong đóng mà dự kiến phát sóng thời điểm đó, có thể là họ đã nghe phong thanh tiếng xấu nên cắt quan hệ trước để tránh rủi ro. Vì vậy, lần đầu tiên Lý Dịch Phong bị bắt có thể là từ tháng 5/2022, tuy nhiên không được các cơ quan chức năng công bố.

Lần thứ hai Lý Dịch Phong bị bắt có thể vào tháng 8/2022, biểu hiện là nam diễn viên đã bị các giải Kim Ưng và Hoa Đỉnh cắt giải thưởng từ thời điểm này vì họ đã biết “chuyện xấu”.

Lần thứ ba là vào tháng 9 vừa rồi, và vẫn đang tạo ra làn sóng ngày càng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ.

Với thông tin Lý Dịch Phong bị bắt ít nhất 3 lần trong vòng 4 tháng, cộng đồng mạng đưa ra câu hỏi về tư cách của nam diễn viên, cho rằng đây không phải là hành vi của người bị cám dỗ, mà là hành vi của người không biết sợ và quá đề cao bản thân, coi thường pháp luật và khán giả.

Hơn nữa, trong hình ảnh gần đây của Lý Dịch Phong, được cho là xuất hiện lần đầu tiên sau khi bị tạm giam, nam diễn viên vẫn vui vẻ nói cười, tâm trạng rất thoải mái. Cộng đồng mạng cho rằng đây không phải sự thoải mái của người vô tội mà là của người coi thường pháp luật, coi thường dư luận. Nếu là một người nghệ sĩ có tên tuổi thì ít nhất phải thấy lo lắng cho những tin đồn thất thiệt về mình, hoặc là lo lắng cho những người hâm mộ.

Dư luận cho rằng, có thể Lý Dịch Phong nghĩ tội mua dâm của mình chỉ là hành vi bất hợp pháp, không phải tội hình sự, chỉ bị giam giữ vài ngày và nộp phạt hành chính là xong nên mới ung dung đến vậy.

Cư dân mạng còn chế giễu, tâm lý của Lý Dịch Phong thực sự là rất tốt, mặc dù có thể không bị chế tài nặng của pháp luật, nhưng với bản án lương tâm, trước mắt Lý Dịch Phong đã mất rất nhiều, từ người hâm mộ, những giải thưởng, các nhãn hàng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp nhưng Lý Dịch Phong vẫn rất ung dung, tự tại.

Thậm chí, một tài khoản Weibo được cho là diễn viên đóng thế của Lý Dịch Phong trong bộ phim “Ám dạ hành giả” đã đăng tải bài viết tiết lộ những bất công mình phải chịu trong thời gian tham gia bộ phim như: Khi diễn viên đóng thế bị ướt muốn vào phòng thay đồ thì bị trợ lý của Lý Dịch Phong cản lại; trong cảnh phim dưới nước diễn viên đóng thế bị điện giật, phải chuyển viện 2 lần còn bị fan của Lý Dịch Phong mắng “làm cái nghề này, kiếm tiền từ việc này không giật anh chẳng lẽ lại giật Lý Dịch Phong”....

Người này cho biết, lúc trước Lý Dịch Phong còn trên đỉnh cao, mình không thể chống chọi lại được với fan của nam diễn viên nên bây giờ mới nói ra, không có ý muốn “giậu đổ bìm leo” và cam kết những gì mình nói đều là sự thật.

Có thể nói từ lùm xùm về lối sống không lành mạnh, mọi tật xấu của Lý Dịch Phong đang bị "bóc phốt" không có điểm dừng.

