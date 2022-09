Thực hư tin đồn Bạch Lộc cướp vai của đàn em trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’?

Siêu phẩm phim cổ trang “Trường Nguyệt Tẫn Minh” do Bạch Lộc và La Vân Hi vẫn đang chờ phát sóng. Bộ phim được đánh giá là sẽ tạo ra "cơn bão" vì trước đó có nhiều chỉ số đánh giá cao hơn so với những bộ phim ăn khách đã lên sóng như “Tinh Hà Xán Lạn” của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, hay “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử và Thành Nghị.

Tạo hình La Vân Hi và Bạch Lộc trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh

“Trường Nguyệt Tẫn Minh” là bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Bạch Lộc và La Vân Hi, trước đó 2 diễn viên đã hợp tác trong bộ phim được khán giả đón nhận nhiệt tình là “Nửa là đường mật, nửa là đau thương”.

La Vân Hi và Bạch Lộc trong phim Nửa là đường mật, nửa là đau thương

Tuy nhiên, gần đây trên mạng lan truyền tin đồn rằng Bạch Lộc đã cướp vai diễn của đàn em, cụ thể là cướp vai chính từ tay Trương Tuyết Nghênh trong “Trường Nguyệt Tẫn Minh”.

Tin đồn này xuất phát từ việc trước đó trên mạng lan truyền hình ảnh Trương Tuyết Nghênh trong tạo hình nữ chính, không phải Bạch Lộc.

Hình ảnh được cho là Trương Tuyết Ngênh trong tạo hình nữ chính “Trường Nguyệt Tẫn Minh”.

Cư dân mạng cũng đồn rằng, để nhận vai Lê Tô Tô (nữ chính trong phim), Bạch Lộc đã không nhận thù lao đóng phim, tức là cô nàng chỉ muốn đổi lấy danh tiếng.

Do tin đồn ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến danh tiếng của Bạch Lộc, nhất là khi “Trường Nguyệt Tẫn Minh” vẫn đang chờ lên sóng, nên gần đây ông chủ của Bạch Lộc – nhà biên kịch nổi tiếng Vu Chính đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn vừa qua, khẳng định rằng Bạch Lộc nhận vai này là do được mời chứ không phải do Hoan Ngu Ảnh Thị - công ty quản lý của Bạch Lộc, tìm về cho nữ diễn viên.

Thậm chí, Vu Chính còn đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn nội dung cuộc trò chuyện của mình với phía đoàn phim để chứng minh điều này. Đại ý tin nhắn Vu Chính hỏi rằng “Tại sao phía đoàn phim là bên đề nghị Bạch Lộc đóng phim này, bây giờ lại dùng Bạch Lộc để quảng bá cho phim?”.

Ý của Vu Chính là đoàn phim đã tạo lùm xùm cho Bạch Lộc để gia tăng độ “nóng” cho bộ phim. Vu Chính chỉ trích rằng, đây là hành động “không chỉ giẫm lên đối thủ, mà còn dùng cả người phía mình để nâng cao giá trị”.

Hành động của Vu Chính rất quyết liệt, anh muốn chặn ngay các chiêu trò làm "nóng" các lùm xùm liên quan tới Bạch Lộc.

Người hâm mộ của Bạch Lộc lúc này cũng thanh minh giúp thần tượng, cho rằng bức ảnh của Trương Tuyết Nghênh là ảnh ghép, hình ảnh được lấy từ bộ phim khác của nữ diễn viên.

Ngoài tin đồn cướp vai của đồng nghiệp nóng lại, gần đây Bạch Lộc cũng vướng tin hẹn hò bạn diễn nam. Theo đó, blogger Lưu Đại Chùy cho biết Bạch Lộc và nam diễn viên Trương Lăng Hách đang bí mật hẹn hò, cặp đôi qua lại từ đầu tháng 9/2022.

Lưu Đại Chùy đã công bố bố loạt ảnh khi Bạch Lộc đến nhà Trương Lăng Hách, nữ diễn viên “An Sinh Như Cố” còn biết rõ mật khẩu của nam diễn viên “Thương Lan Quyết”, thậm chí Bạch Lộc còn được trợ lý của bạn trai kém tuổi đưa đón.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc

Theo Sohu, có nguồn tin cho rằng Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim “Ninh An Như Mộng”. Trong những video công bố về hậu trường bộ phim, cả hai cũng thường xuyên có những cử chỉ thân mật trên mức bình thường.

Với tin đồn hẹn hò, cả hai diễn viên đều im lặng. Tuy nhiên, Sohu cho biết, có vẻ mối tình này không được người hâm mộ của cả hai bên ủng hộ, nhất là phía Trương Lăng Hách. Thậm chí, đã có người hâm mộ quay lưng với Trương Lăng Hách sau tin đồn hẹn họ với nữ chính phim “Trường Nguyệt Tẫn Minh”.

Hạ Thảo (theo Sohu)