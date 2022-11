Công an Thanh Hóa thông tin vụ TNGT liên quan đến Trưởng Công an thị trấn Mường Lát

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ tai nạn khiến 2 người tử vong liên quan đến anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, trú thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát) hiện là Trưởng Công an thị trấn Mường Lát.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h55’ ngày 18/11, tại Km 99+900 trên QL15C, đoạn chạy qua khu 4, thị trấn Mường Lát xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô mang BKS 36C-352.66 do anh Mạnh điều khiển đi theo hướng từ UBND thị trấn Mường Lát về Trụ sở Công an huyện Mường Lát để dự cuộc họp trực tuyến của Bộ Công an.

Khi đi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 36K5-195.03 do Đinh Công Hậu (sinh năm 2004, trú bản Lìn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) điều khiển, chở theo Lò Văn Nam (sinh năm 2003, trú cùng bản), đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả, Đinh Công Hậu tử vong tại chỗ, Nam tử vong khi đang cấp cứu tại BVĐK huyện Mường Lát; xe ô tô và xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, Hậu là người điều khiển phương tiện nhưng không có giấy phép lái xe. Trước khi xảy ra vụ việc, Hậu và Nam đã ngồi uống rượu với một số người bạn ở thị trấn Mường Lát. Khám nghiệm hiện trường cho thấy va chạm xảy ra thuộc phần đường của xe ô tô.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị