Chạy bám sát đuôi ô tô, xe máy bị đè nát trong một tình huống đáng sợ

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy xe máy màu đỏ đã chạy quá sát đuôi ô tô con màu trắng nên bị trượt ngã sang làn đường ngược chiều do phanh gấp khi ô tô trắng giảm tốc độ đột ngột. Đúng thời điểm đó, có một chiếc SUV màu trắng chạy qua, không kịp tránh, đã chèn qua xe máy.

Không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước nên xe máy bị trượt ngã sau cú phanh gấp, bị ô tô ngược chiều chèn qua (Video: MXH).

Tình huống giao thông trên đã lập tức thu hút rất đông sự quan tâm và bình luận sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Hầu hết các ý kiến đều nhận định lỗi chính thuộc về người điều khiển xe máy khi đi quá sát đuôi ô tô nên không kịp xử lý tình huống khẩn cấp.

"Ô tô nữ lái thì non, giật mình khi thấy xe từ ngõ ra nên dừng đột ngột, xe máy thì không giữ khoảng cách bám sát đuôi xe con, may mà ngã vào trong chứ ra ngoài thì quá nguy hiểm", nickname Trần Hùng nhận xét.

"Anh xe Vios là thủ phạm chính thì bỏ đi nhanh quá. Xe từ ngõ đi ra phải chờ cho đến khi an toàn mới được qua đường. Phải dừng lại hẳn để quan sát và để các xe ở trục đường chính nhìn thấy mà giảm tốc từ xa", tài khoản Quang Sáng bình luận.

"Người không bị gì nghiêm trọng là may mắn rồi. Đây là bài học cho bác xe máy khi tham gia giao thông. Kiểu đi này rất phổ biến luôn. Bao giờ xe máy phải bồi thường thiệt hại gây ra cho ô tô trong những tình huống như thế này thì may ra mọi người mới có ý thức hơn", tài khoản Hoàng Khanh nêu ý kiến.

Pháp luật hiện hành có quy định khá rõ về khoảng cách an toàn giữa các xe. Cụ thể, Điều 11 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải có quy định trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với tốc độ của xe như sau:

- Vận tốc dưới 60 km/h: Người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông;

- Vận tốc 60 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m;

- Vận tốc trên 60 đến 80 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 50 m;

- Vận tốc từ trên 80 đến 100 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m;

- Vận tốc từ trên 100 đến 120 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

Cũng theo điều 11 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT: "Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn,..."

Người điều khiển phương tiện mắc lỗi về khoảng cách an toàn có thể bị xử phạt rất nặng. Cụ thể, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt tối đa lên tới 10-12 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và 4-5 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định mà gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2-4 tháng.

Theo dantri.com.vn