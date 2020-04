Vì sao lợi nhuận quý 1/2020 của Vietcombank giảm?

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.182 tỷ đồng, giảm 11,3% so với quý 1/2019.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý 1 giảm 506 tỷ đồng (tương đương 10,98%) so với cùng kỳ.

Theo giải trình của ngân hàng, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận trước thuế riêng lẻ giảm so với quý 1/2019 khoảng 632 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng trong khi thu từ lãi, thu từ hoạt động dịch vụ tăng thấp.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 650 tỷ đồng chủ yếu do dư nợ tín dụng tăng so với cùng kỳ năm 2019 và ngân hàng đã trích lập dự phòng để đảm bảo khả năng phòng thủ trước những rủi ro biến động thị trường thời gian qua và trong thời gian tới do ảnh hưởng của Covid-19.

Đối với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, Vietcombank cho biết lợi nhuận sau thuế quý 1/2020 hợp nhất giảm 534 tỷ đồng (tương đương 11,3%) nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 661 tỷ đồng so với cùng kỳ (tương đương 11,24%), chủ yếu do tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 647 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tương tự như nguyên nhân nói trên, trong đó có ảnh hưởng của Covid-19.

Tính đến ngày 31/3, tổng số lượng nhân viên của Vietcombank là 19.319 người (ngày 31/12/2019 là 18.948 người). Tổng chi phí cho nhân viên (bao gồm lương, phụ cấp,…) trong quý 1/2020 là 2.149 tỷ đồng. Như vậy, thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank trong quý 1/2020 là hơn 111 triệu đồng/người.

Ngân Giang