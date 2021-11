Doanh nghiệp địa ốc “liệu cơm gắp mắm” để ra hàng

Nguồn cung cải thiện

Thống kê của batdongsan.com.vn cho thấy trong tháng 10, lượng tin đăng (nguồn cung) và mức độ quan tâm (nguồn cầu) trên website này đã tăng mạnh. 3 thị trường chính là Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng phục hồi lần lượt 100%, 90% và 70% so với giai đoạn tháng 4 - 5/2021.

Nguồn cung phân khúc nhà ở chung cư được dự báo sẽ được cải thiện trong các tháng cuối năm 2021

Những tín hiệu tích cực trên của thị trườngtiếp tục được củng cố bởi dự báo nguồn cung sẽ được cải thiện trong thời điểm cuối năm dương lịch cho đến trước Tết Nguyên đán 2022.

Theo thông tin thống kê từ Savills Việt Nam, trong quý IV/2021, chỉ riêng tại Hà Nội sẽ có đến 11 dự án mới và những giai đoạn tiếp theo của 2 dự án sẽ cung cấp khoảng 7.900 căn hộ. Trong đó, 87% nguồn cung tương lai là căn hộ hạng B tập trung chủ yếu tại các quận/huyện Từ Liêm, Gia Lâm và Hoàng Mai.

Tại thị trường phía Nam, theo dự báo của CBRE Việt Nam, đơn vị này dự báo trong quý IV, chỉ tính riêng tại TP. HCM sẽ có hơn 6.000 căn hộ mở bán, giúp nguồn cung mới cả năm đạt khoảng 13.000 căn.

Thông tin từ các doanh nghiệp địa ốc cũng cho thấy kế hoạch ra hàng giúp bổ sung nguồn cầu đáng kể cho thị trường. Theo bà Nguyễn Hương, CEO Đại Phúc Land thời điểm cuối năm doanh nghiệp này sẽ tập trung tung ra các sản phẩm ở giai đoạn cuối dự án và chuẩn bị ra mắt sản phẩm chủ lực là căn hộ vào đầu năm 2022.

Đối với Tập đoàn Hưng Thịnh, doanh nghiệp này cũng cho biết trong giai đoạn cuối năm sẽ đẩy mạnh hoạt động bán 2 dự án New Galaxy Nha Trang và Moonlight Center Point (Bình Tân, TP. HCM) với hơn 1.000 căn hộ chung cư và mở bán tiếp các dự án khác với tổng cung khoảng 1800 căn hộ.

“Liệu cơm gắp mắm”

Dù nguồn cung dự báo sẽ được cải thiện nhưng giá bán dù đã khá cao vẫn được cho là sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới sẽ là một trở ngại đáng kể cho việc đảm bảo tỷ lệ hấp thu của thị trường nhà chung cư.

Hiện tại giá chung cư tại Hà Nội, bao gồm cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đang chứng kiến mức tăng. Dự án The Zei trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) hiện ghi nhận mức tăng khoảng 2 - 3 triệu đồng/m2 tùy căn. Các dự án bình dân hơn tại Linh Đàm (Hoàng Mai), Văn Quán (Hà Đông), Nguyễn Cơ Thạch (Nam Từ Liêm) cũng tăng từ 1-2 triệu đồng/m2…

Nhận định về biên độ tăng giá, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc Cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng mức tăng giá của loại hình chung cư cả mới và đã sử dụng trên thị trường hiện bình quân ở mức 10 -14% so với năm trước.

Mặt bằng giá bán tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập của đại bộ phận người dân có nhu cầu sở hữu nhà chung cư để ở bị ảnh hưởng mạnh, do đó theo các chuyên gia dù các tháng cuối năm là mùa cao điểm để bán hàng nhưng các chủ đầu tư cũng sẽ phải có chiến lược phù hợp nếu muốn đảm bảo tính thanh khoản.

Các chủ đầu tư sẽ phải cân nhắc để đảm bảo tính thanh khoản của bảng hàng dự án nhà ở chung cư khi mặt bằng giá được neo khá cao

Dưới góc nhìn của đơn vị nghiên cứu thị trường, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Savills Hà Nội cho rằng ở thời điểm hiện tại, các chủ đầu tư cần có chiến lược bán hàng cùng giá mở bán hợp lý. Nguồn cung có giá hợp lý vẫn được nhiều người mua quan tâm, trong khi đó nguồn cung giá cao trong thời gian vừa qua có lượng giao dịch khá hạn chế.

"Chủ đầu tư cũng nên đưa ra các chính sách bán hàng hấp dẫn và tiến độ thanh toán linh hoạt để giảm áp lực tài chính cũng như thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng"- bà Hằng khuyến nghị.

Chia sẻ quan điểm trên, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT GP. Invest, chủ đầu tư dự án chung cư The Nine (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang mở bán cho rằng dù các tháng cuối năm, thị trường căn hộ sẽ có xu hướng tốt lên do tập quán của người Việt Nam thường dồn tiền vào cuối năm để mua nhà trước Tết tuy nhiên, hiện nay để khách hàng “chốt” cũng không hề dễ dàng.

"Các khách hàng mua chung cư để ở đa phần thu nhập đều bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nên thường cân nhắc tính toán rất kỹ. Dó đo, chủ đầu tư cũng phải rất cân nhắc tính toán giá bán cũng như mời gọi các ngân hàng hợp tác để cung cấp các gói tín dụng phù hợp nhất để đảm bảo tính thanh khoản của bảng hàng"- ông Hiệp nhấn mạnh.

Theo DDDN