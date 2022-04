Ngỡ ngàng những bông hoa rực đỏ mang tên hạnh phúc xuất hiện trên thị trường

Lá cây to và dài, bông hoa màu đỏ tươi dài chừng 20cm, hình nón giống như đuôi chồn.... Cái tên hoa hạnh phúc có thể dùng làm món quà lý tưởng để tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Bông hoa màu đỏ tươi, mang tên hạnh phúc mới xuất hiện trên thị trường

Xuất hiện trên thị trường hoa chưa lâu, hoa hạnh phúc với màu đỏ tươi đem đến sự thịnh vượng, đầm ấm được nhiều chị em đặt mua cắm trang trí trong nhà, nhất là trong những ngày trọng đại, lễ kỷ niệm.

Dù được sử dụng để cắm trong các lẵng hoa tươi từ lâu nhưng loại hoa hạnh phúc này lại mới được đưa ra bán trên thị trường cho người chơi hoa mua về cắm. Theo đó, hoa hạnh phúc được bán giá dao động từ 180.000 – 250.000 đồng/bó 10 bông, tùy bông to nhỏ khác nhau.

Chia sẻ với PV Infonet, chị Phạm Thị Thơm, chủ tiệm hoa Mộc Lan ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: Trước đây, hoa hạnh phúc chủ yếu trồng để chơi nhưng mấy năm gần đây loại hoa này được nhiều người ở Bến Tre trồng để bán, thân cứng cáp, cành dài, mùi thơm dịu, hay được sử dụng trong đám cưới ở miền Tây.

Chủ Tiệm hoa Mộc Lan cho biết, những bông hạnh phúc loại A, bông mập to, nguyên phần bông hoa dài chừng 20cm, cành dài cả mét...

Theo chị Thơm, hoa hạnh phúc có quanh năm nhưng là loại hoa thường được các thợ hoa sử dụng cắm kết hợp với các loại hoa khác ở các giỏ hoa, lẵng hoa vừa đẹp, vừa ý nghĩa. Nhưng hoa này bán theo bó cho người chơi hoa mua về cắm thì cũng mới được một thời gian.

“Hạnh phúc có màu đỏ tươi, tùy từng nơi bán mà hàng loại C hay loại A to nhỏ khác nhau. Với những bông hạnh phúc loại A, bông mập to, nguyên phần bông hoa dài chừng 20cm, cành dài cả mét. Hạnh phúc là loại cây hoa họ dong riềng, cắm chơi bền cả tuần, tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào việc chăm sóc hoa như thời tiết mát mẻ, cắm hoa vào nước đá hoặc cho thêm dưỡng hoa...”, chị Thơm cho hay.

Hạnh phúc là loại cây hoa họ dong riềng, có thể cắm chơi bền cả tuần, giá bán trên thị trường dao động từ 180.000 đồng - 250.000 đồng/bó 10 bông, tùy thuộc bông to nhỏ.

Cũng theo chủ Tiệm hoa Mộc Lan, khách thường mua cắm chơi trong nhà từ 10 đến 30 bông; có người mua dâng lễ chùa. Với những bông hạnh phúc to mập loại A đẹp nhất được tiệm bán với giá 250.000 đồng/10 bông.

Cũng đang bán hoa hạnh phúc với giá 200.000 đồng/10 bông, chị Thu Trang ở Hà Đông (Hà Nội) cho hay: Hoa hạnh phúc màu đỏ tươi, có hình dạng dài, thoạt nhìn giống như đuôi chồn. Lá cây to và dài, nhọn ở đầu lá, với nhiều gân dài ở phiến lá.

Hoa hạnh phúc đem đến sự thịnh vượng, đầm ấm.

Hoa hạnh phúc đem đến sự thịnh vượng, đầm ấm, là điểm nhấn trang trí ấn tượng trong mỗi căn nhà. Với ý nghĩa đặc biệt này, hoa hạnh phúc luôn đắt khách và trở thành món quà tặng ý nghĩa trong những dịp lễ quan trọng.

“Hoa hạnh phúc đỏ rực nổi bật trên nền lá xanh mượt là món quà lý tưởng để tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Lá cây xanh còn là màu của niềm tin và hy vọng tươi sáng, màu của sự may mắn.

Vì thế, hàng về đến đâu trả khách đã đặt đến đó, khách quen của cửa hàng cắm đủ các loại hoa nhưng khi nhìn thấy cửa hàng giới thiệu hoa hạnh phúc thì rất thích.

Tôi mới bán được một tuần nay nhưng cửa hàng đã nhận được khoảng 30-40 đơn đặt, có khách mua 10 bông, những có khách mua 20-30 bông”, chị Trang cho hay.

Khôi Nguyên