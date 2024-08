The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

Vị trí “siêu kết nối” ngoại khu

Nằm ngay gần giao điểm của 2 tuyến đường huyết mạch lớn là Đại lộ Thăng Long và Lê Trọng Tấn, từ The Miami 5, cư dân có thể kết nối nhanh chóng với các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, với vị trí nằm gần nút giao của 3 tuyến đường nội khu và tiếp giáp với vòng xuyến tại cổng số 4 đại đô thị kết nối ra đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông, việc di chuyển của cư dân tới các khu vực lân cận như Hà Đông, Láng Hòa Lạc, Hoài Đức, Hòa Bình… và theo Đại lộ Thăng Long di chuyển vào nội đô chỉ mất tầm 10 - 15 phút.

The Miami 5 sở hữu vị trí đắc địa với hạ tầng giao thông thuận tiện. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, The Miami là mảnh ghép hoàn hảo của The Metrolines khi tọa lạc giữa “tam giác vàng” 3 tuyến metro trọng yếu 5-6-7, mang đến ưu thế kết nối vượt trội và giúp người dân rút ngắn khoảng cách đến với các địa điểm trọng yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ The Miami 5, cư dân tương lai có thể di chuyển nhanh chóng tới các quận trung tâm như Tây Hồ - Đống Đa - Ba Đình (tuyến số 5) hay khu vực sân bay Nội Bài, các quận phía Nam Thủ đô (tuyến số 6) và khu vực phía tây Hà Nội như Mê Linh, Nhổn, Vân Canh (tuyến số 7). Trong tương lai gần khi các tuyến Metro đi vào hoạt động, cư dân The Miami 5 có thể không cần sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển.

The Miami 5 thừa hưởng những lợi thế đắt giá ở “tam giác vàng” 3 tuyến Metro

Mặc dù kết nối rất thuận tiện với các trạm trung chuyển Metro qua các tuyến đường nội khu nhưng The Miami 5 lại có một “khoảng lùi” cần thiết để tiếng ồn không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cư dân. “Khoảng lặng” quý giá này có được nhờ The Miami 5 tọa lạc tại vị trí “xanh” nhất của đại đô thị.

Ở thời điểm hiện tại, việc di chuyển tới các địa điểm trong Hà Nội cũng trở nên dễ dàng khi ngay dưới “thềm nhà” The Miami 5 là những tuyến VinBus sẵn sàng chuyển bánh với tần suất 15-20 phút/chuyến.

Một bước chân kết nối cả thế giới tiện ích

Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá, kết nối dễ dàng với ngoại khu, The Miami 5 có được “tọa độ vàng” “một bước chân ngàn tiện ích” trong đại đô thị. Cư dân sẽ được thừa hưởng trọn vẹn “tứ trụ kim cương” tiện ích của Vingroup gồm: Vincom, Vinmec, Vinschool, Vinhomes.

Từ The Miami 5 có thể kết nối dễ dàng với hệ thống 5 trường học liên cấp từ mầm non đến phổ thông trung học chất lượng cao trong bán kính 500m. Đặc biệt, mô hình giáo dục khai phóng tại đây giúp con trẻ có thể chủ động việc đi học, giúp hình thành tính tự lập từ sớm mà vẫn đảm bảo an toàn để cha mẹ an tâm công tác.

Cũng từ The Miami 5, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển là có thể đến bệnh viện quốc tế Vinmec. Các vấn đề chăm sóc sức khỏe sẽ không còn là nỗi bận tâm của mỗi gia đình khi nhà ở gần kề cơ sở y tế cao cấp, hiện đại.

Từ The Miami 5, cư dân dễ dàng tiếp cận bộ 3 công viên liên hoàn của đại đô thị. Ảnh phối cảnh

Từ “tâm điểm sống sôi động” của thành phố thông minh, cộng đồng cư dân The Miami 5 còn có thể thuận lợi di chuyển tới bộ 3 công viên liên hoàn gồm: công viên trung tâm Central Park, công viên thể thao Sportia Park và công viên Nhật Bản Zen Park. Đây là nơi cư dân có thể thoải mải lựa chọn hình thức vận động, vui chơi giải trí phù hợp với sở thích và lứa tuổi.

Bên cạnh đó, The Miami 5 còn sở hữu vị trí đắc địa trong nội khu khi nằm giữa hai phân khu The Sakura và The Miami nên cư dân tòa tháp này có lợi thế lớn trong việc di chuyển sử dụng tiện ích nội khu của cả hai phân khu.

Vị trí The Miami 5 kết nối nhiều tiện ích nội khu đa dạng. Ảnh phối cảnh

Với tất cả những giá trị riêng, đặc biệt là vị trí chỉ một bước chân là trở về nhà - cũng chỉ với một bước chân là đến với cả thế giới, The Miami 5 hứa hẹn được săn đón khi mùa an cư cuối năm đã cận kề.

Ngọc Minh