Tuyên bố 'sốc' của tướng quân đội Mỹ về Trung Quốc

Tướng quân đội Mỹ nhận định Lầu Năm Góc đang gia tăng cảm giác khẩn cấp, sau khi Trung Quốc tuyên bố về mối quan hệ đối tác 'không giới hạn' với Nga.

Hôm 24/6, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John C. Aquilino nhận định tuyên bố của Bắc Kinh về mối quan hệ đối tác “không giới hạn’ với Nga làm gia tăng cảm giác khẩn cấp đối với Lầu Năm Góc về những nỗ lực chuẩn bị để ngăn chặn vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Trung Quốc nhằm vào đảo Guam.

“Khía cạnh đáng quan ngại nhất về (chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine) là việc Trung Quốc tuyên bố chính sách không giới hạn ủng hộ với Nga và điều đó liên quan tới cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và toàn cầu”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Tướng Aquilino.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ John C. Aquilino (bên trái) tới căn cứ không quân Clark ở Philippines. (Ảnh: AP)

“Nếu như hai quốc gia này thực sự thể hiện và thi hành chính sách không giới hạn, tôi cho rằng điều đó có nghĩa chúng ta đang ở trong thời điểm và vị trí cực kỳ nguy hiểm trong lịch sử nhân loại, nếu như chuyện này biến thành sự thật”, ông Aquilino nói trong cuộc thảo luận do viện nghiên cứu Foundation for Defence of Democracie ở Washington tổ chức.

Chính phủ Trung Quốc đưa ra tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác với Nga tới mức “không giới hạn” và “không có lĩnh vực cấm” trước 3 tuần Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2.

Việc Trung Quốc cho tới nay chưa đưa ra lời chỉ trích về hành động quân sự của Nga ở Ukraine cũng khiến quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng hơn. Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ - Trung vốn liên tiếp rơi vào vòng xoáy căng thẳng do bất đồng quan điểm trên nhiều lĩnh vực như những nỗ lực của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc thúc đẩy quan hệ với Đài Loan.

Trong khi lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”. Về phần mình, Mỹ cũng cam kết tôn trọng chính sách "một Trung Quốc" được thi hành kể từ khi Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1979.

Song thông qua Đạo luật các mối Quan hệ với Đài Loan năm 1979 và nguyên tắc "Sáu điều đảm bảo" được ban hành từ năm 1982, Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Đài Loan dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo này.

Tướng Aquilino gọi những thành tựu tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực tàu hải quân, công nghệ tên lửa và năng lực hạt nhân là “sự xây dựng năng lực quân sự quy mô lớn nhất” kể từ thời Thế chiến thứ Hai. Điều này khiến ông Aquilino nhận định càng làm tăng nguy cơ các lực lượng quân sự Trung Quốc có thể tấn công đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở quần đảo Micronesia.

“Guam có mối đe dọa 360 độ, do đó năng lực phòng thủ và hoạt động tại đây là cực kỳ quan trọng. Tôi có thể thấy sự cải tiến liên tục và mối đe dọa liên tục, điều này khiến tôi nghĩ tới cảm giác khẩn cấp”, Đô đốc Aquilino nhấn mạnh.

Những lời bình luận của Tướng Aquilino hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố vào tuần trước của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ông Sullivan cho rằng sự thiếu vắng phản ứng mạnh mẽ trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine “sẽ gửi đi thông điệp tới những đối thủ khác như Trung Quốc, về việc họ có thể làm điều tương tự”.

Quan điểm của Bắc Kinh trước cuộc tấn công quân sự của Nga ở Ukraine đã trở thành một trong những vấn đề mấu chốt được Mỹ - Trung đem ra thảo luận trong các cuộc gặp cấp cao thời gian gần đây.

Điển hình, trong cuộc họp ở Rome vào ngày 14/3, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Mỹ Sullivan chủ yếu thảo luận về tình hình Ukraine. Vấn đề này lại một lần nữa được nhắc lại trong cuộc họp kéo dài 4 tiếng rưỡi giữa hai quan chức Mỹ - Trung ở Luxembourg vào tuần trước.

