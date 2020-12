TT Zelensky nói về sự ảnh hưởng của ông Biden đến tình hình ở Ukraine

Theo ông Zelensky, Mỹ có thể ảnh hưởng lớn đến tiến trình đàm phán. Hơn nữa, Tổng thống Ukraine hy vọng sự nhận được hỗ trợ của các quốc gia trong quá trình tái hòa nhập của Donbass.

Hội nghị Thượng đỉnh bốn bên theo định dạng Normandy (hay còn gọi là Bộ tứ Normandy) bao gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine được tổ chức nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: RIA)

Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra ngày 9/12/2019. Tại hội nghị này các bên đã thông qua tuyên bố chung, khẳng định trung thành với thỏa thuận Minsk. Cụ thể, Kiev, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cam kết rút quân tại ba khu vực mới trên đường ranh giới, thiết lập các điểm qua lại mới, tiến hành trao đổi những người bị bắt giữ, ấn định “công thức Steinmeier” trong luật pháp Ukraine, cũng như thỏa thuận những khía cạnh pháp lý về quy chế đặc biệt cho vùng Donbass để đảm bảo thực thi trên cơ sở thường xuyên.

Cho tới thời điểm hiện nay, theo danh sách trên, các bên mới chỉ thực hiện được việc trao đổi những người bị bắt giữ. Chính quyền Nga nhiều lần chỉ ra rằng, Ukraine đang trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa thuận Minsk. Moscow nhấn mạnh, chính việc thực hiện văn bản đó mới giúp giải quyết được xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi cần sự tái hòa nhập của Donbass. Và để tái hòa nhập Donbass, chúng tôi cần những công ty mạnh, công nghệ mạnh, an ninh và tiền bạc. Tôi tin rằng, chúng tôi không thể tự mình đối phó. Chúng tôi thấy một khu kinh tế tự do trên lãnh thổ Donbass, vì vậy ở đó có những ưu đãi nhất định cho để hoạt động kinh doanh có thể thâm nhập”.

“Mỹ có thể đóng một vai trò quan trọng. Chúng tôi hiểu rằng Mỹ ngày nay là người bảo đảm an ninh trên thế giới, một quốc gia có chiến lược nghiêm túc, do đó, những bước đi như vậy có thể thúc đẩy kết thúc chiến tranh ở Donbass và bắt đầu sự tái hòa nhập vĩ đại ở nơi này”, Tổng thống Ukraine cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Zelensky lưu ý rằng, không thể thực hiện được nếu không có Mỹ trong vấn đề Nga “chiếm đóng Crimea”.

“Bây giờ chúng tôi đang tạo ra nền tảng ở Crimea và tất nhiên, chúng tôi muốn thấy trong đó các quốc gia sẽ là những người đóng vai trò quan trọng, những người bảo đảm cho sự trở lại của Crimea về Ukraine. Sự trở lại của Crimea và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi và Mỹ có thể là một nhà lãnh đạo theo hướng này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, Kiev tin chắc rằng ngay cả sau khi Mỹ thay đổi quyền lực, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vẫn sẽ được tiếp tục. Các loại vũ khí mà Ukraine nhận được từ Mỹ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Đồng thời, ông Kurt Volker, cựu đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine tiết lộ chính quyền mới của Mỹ sẽ bổ nhiệm một đại sứ mới của Washington tại Ukraine vào tháng Giêng .

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (NSDC), ông Alexei Danilov nói rằng ảnh hưởng của Nga ở Belarus gây ra mối đe dọa đối với Ukraine. Do đó, sau khi ông Biden nhậm chức, cần tăng cường hợp tác quân sự giữa Kiev và Washington.

