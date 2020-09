Tình hình Syria: Phiến quân Syria được Mỹ chống lưng 'chạy nạn'

Phiến quân Syria được Mỹ chống lưng rút quân khỏi một thị trấn ở Deir Ezzor; Mỹ cắt giảm hỗ trợ tài chính cho lực lượng chống IS là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Phiến quân Syria được Mỹ chống lưng rút quân

Phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã rút binh sĩ khỏi một thị trấn ở tỉnh Deir Ezzor vào ngày 3/9, sau một tháng tranh cãi và xung đột căng thẳng với bộ tộc Al-Akidat ở khu vực.

Sputnik cho hay, toàn bộ tay súng của SDF đã rút quân khỏi thị trấn Al-Shuhail vào sáng 3/9. Do đó, khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Al-Akidat.

browser not support iframe.

Cụ thể, lực lượng SDF đã rút quân khỏi các chốt quân sự và trạm kiểm soát từng bám trụ ở trung tâm thị trấn Al-Shuhail. Hoạt động rút quân diễn ra sau vài tuần căng thẳng giữa hai bên gia tăng liên quan tới vụ việc SDF sát hại một người trong bộ tộc Al-Akidat.

“Sau vụ tấn công, căng thẳng ở thị trấn Al-Shuhail ngày càng gia tăng và người dân thị trấn phản đối mạnh mẽ hoạt động của lực lượng SDF vốn được Mỹ hậu thuẫn. Hai bên cũng đã bùng nổ va chạm quân sự trước khi SDF chịu rời đi”, Sputnik cho hay.

Trước đó, bộ tộc Al-Akidat đe dọa sẽ tấn công liên quân do Mỹ đứng đầu và SDF, nếu như hai lực lượng này không chịu rời khỏi thị trấn Al-Shuhail.

Trong một tuyên bố chung hôm 3/9, quân đội Nga – Syria cũng nhấn mạnh, binh sĩ Mỹ cùng với SDF tiếp tục nắm quyền kiểm soát một phần khu vực phía đông bắc Syria và chủ yếu tập trung quanh các bãi khai thác dầu mỏ và khí đốt ở 2 tỉnh Al-Hasakah và Deir ez-Zor.

Tuyên bố cho biết thêm, thỏa thuận giữa Mỹ với SDF, lực lượng do người Kurd đứng đầu, đã vi phạm luật pháp quốc tế và được dùng để che đậy chính sách phi lý của Mỹ nhằm phá hoại những nỗ lực gây dựng hòa bình của chính quyền Damascus.

Cũng theo tuyên bố, sự hiện diện trái phép của Mỹ và các lực lượng đồng minh ở phía đông bắc, nơi tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ ở Syria, là để cướp bóc nguồn tài nguyên thiên nhiên đồng thời gia tăng căng thẳng ở khu vực.

Trước đó, phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thừa nhận một công ty dầu mỏ của Mỹ đã ký kết thỏa thuận để tiến hành hiện đại hóa các mỏ khai thác dầu tại Syria mà SDF đang nắm quyền kiểm soát.

Hiện tên của công ty Mỹ ký kết thỏa thuận với SDF chưa được công bố, nhưng theo Bộ Ngoại giao Nga, đây là công ty Delta Crescent Energy.

Mỹ cắt giảm tài trợ cho đồng minh

Thông cáo báo chí hôm 3/9 được Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết (CJTF–OIR) công bố cho biết, Mỹ sẽ nỗ lực duy trì nguồn cung thiết bị và các nhu cầu khác cho các lực lượng ở địa phương để chiến đấu và tiêu diệt số tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vẫn cố thủ ở Syria và Iraq, song quy mô gói hỗ trợ sẽ bị cắt giảm.

“Việc cắt giảm tài chính hỗ trợ cho các đồng minh an ninh ở Iraq và Syria là do IS đã bị đánh bại gần như hoàn toàn. Trong tương lai, các đối tác của chúng tôi sẽ ưu tiên duy trì những thiết bị chiến thuật vẫn đang được sử dụng và chuyển thêm các thiết bị quan trọng nhằm tiếp tục gây sức ép đối với IS”, tuyên bố từ CJTF–OIR cho hay.

Từ năm 2014 – 2020, chương trình hỗ trợ của Mỹ đã chi hơn 5 tỉ USD để trang bị thiết bị cho các tay súng địa phương bao gồm đồng phục, áo chống đạn, súng máy và xe bọc thép kháng mìn.

Một vài khoản đầu tư đắt đỏ nhất là liên quan tới hoạt động cải tạo sân bay, đường băng, nhà chứa máy bay, trường huấn luyện, phương tiện quân sự và vũ khí cho Trại Taji ở Iraq. Song mới đây, các lực lượng Mỹ đã rời khỏi Trại Taji và giao lại toàn bộ số thiết bị và cơ sở hạ tầng trị giá hơn 300.000 USD cho chính quyền Iraq.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố ý định rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Iraq và Syria. Song các tướng quân đội Mỹ cho rằng vẫn cần duy trì quy mô nhỏ binh sĩ Mỹ ở lại Iraq và Syria với vai trò làm cố vấn cho cuộc chiến chống IS.

Quân đội Syria tấn công mạnh gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Trong hai ngày liên tiếp, quân đội Syria đã cho triển khai tấn công vào hàng rào phòng thủ của phiến quân ở phía bắc tỉnh Latakia, nằm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin AMN dẫn nguồn tin từ tỉnh Latakia cho hay, quân đội Syria đã cho phóng tên lửa và pháo cối nhằm vào các vị trí của lực lượng phiến quân ở vùng Jabal Al-Turkmen, cũng như tấn công mạng lưới phòng thủ của phiến quân ở thị trấn Sarraf.

Mục tiêu của quân đội Syria là đánh thẳng vào các vị trí của phiến quân từ đó gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống phòng thủ của quân nổi dậy nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Thời gian gần đây, quân đội Syria đã cho tăng cường tấn công ở tỉnh Latakia, sau một mùa hè khá yên ắng ở khu vực Jabal Al-Akrad và Jabal Al-Turkmen.

Tình hình Syria: Thực hư Nga điều thêm tiêm kích Su-35 tới Syria? Nga được cho điều động thêm tiêm kích Su-35 tới Syria; Quân đội Syria phát hiện 2 hố chôn tập thể là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Minh Thu (lược dịch)