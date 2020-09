Tình hình Syria: Thực hư Nga điều thêm tiêm kích Su-35 tới Syria?

Nga nghi điều thêm tiêm kích Su-35 tới Syria

Không quân Nga được cho đã điều động thêm các tiêm kích Su-35 tới căn cứ không quân Hmeymim nằm ở tỉnh Latakia của Syria vào đầu tuần này.

Theo hãng tin AMN, mục đích điều động thêm các tiêm kích Su-35 là nhằm tăng cường năng lực chiến đấu cho không quân Nga trên chiến trường Syria.

Cụ thể, các chiến đấu cơ hiện đại Su-35 của Nga được cho bay từ Chkalovsky sau đó tới Privolzhsky và cuối cùng là tới căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Syria, căn cứ không quân Hmeymim. Tại căn cứ Hmeymim, Su-35 sẽ tập hợp cùng một số tiêm kích khác để tạo thành đội hình chiến đấu hùng mạnh cho không quân Nga.

Hiện không quân Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin điều động thêm các chiến đấu cơ Su-35 tới Syria. Nhưng theo giới phân tích, khả năng những tiêm kích Su-35 này không chỉ nhằm tăng cường thêm năng lực chiến đấu tại căn cứ Hmeymim, mà còn là lực lượng luân phiên tới hoạt động ở căn cứ.

Không quân Nga đã sử dụng tiêm kích Su-35 trong nhiều cuộc tấn công ở Syria bao gồm 2 vụ đánh chặn máy bay trinh sát P-8 Poseidon của hải quân Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải hồi đầu năm nay.

Tiêm kích Su-35 được Nga chính thức đưa vào biên chế hồi năm 2014. Đây là phiên bản nâng cấp của Su-27. Tiêm kích Su-35 thế hệ 4++ có thể cùng một lúc theo dõi 30 mục tiêu, phát hiện mục tiêu ở cách xa 400 km và tấn công đồng thời 8 mục tiêu trên không, hoặc cùng lúc theo dõi 4 mục tiêu và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất.

Chiến đấu Nga – Syria tăng cường trinh sát ở Idlib

Trong những ngày gần đây, không quân Nga và Syria đã cho tăng cường sứ mệnh trinh sát ở tỉnh Idlib để thu thập hình ảnh và thông tin tình báo về những vị trí quan trọng và phòng thủ của lực lượng phiến quân trong khu vực.

Nguồn tin từ tỉnh Hama cho hay, hoạt động tăng cường trinh sát của các máy bay thuộc không quân Nga – Syria diễn ra trong bối cảnh, nhiều báo cáo cho biết quân chính phủ Syria đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới ở tỉnh Idlib.

Hồi tháng Bảy, quân đội Syria đã cho tăng cường số lượng lớn quân tăng viện tới tỉnh Idlib khiến quân đội Thổ Nhĩ kỳ cùng lực lượng phiến quân đồng minh nhanh chóng đưa quân tới các chiến tuyến ở vùng Jabal Al-Zawiya. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công của quân đội Syria đã phải tạm hoãn.

Nhưng nay, quân đội Syria một lần nữa di chuyển và đưa quân trở lại phía nam tỉnh Idlib. Nguyên nhân là do quân chính phủ Syria đang chờ được bật đèn xanh để tấn công các vị trí của phe phiến quân ở mặt trận phía đông và phía nam tỉnh Idlib.

Để chuẩn bị cho trận đánh lớn, quân đội Syria sẽ chủ yếu tập trung ở các khu vực dọc tuyến đường cao tốc M-4 hay còn gọi là cao tốc Aleppo – Latakia và nhất là ở thị trấn chiến lược Ariha và Jabal Al-Zawiya.

Trong khi đó, từ đầu tuần này, số lượng lớn binh sĩ Nga đã di chuyển từ tỉnh Latakia tới Al-Raqqa nhằm tăng cường sự hiện diện ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin từ tỉnh Aleppo cho biết, quân đội Nga cử quân tăng viện tới thị trấn ‘Ayn ‘Issa và khu vực xung quanh từ ngày 31/8. Theo đó, quân đội Nga đưa thêm quân cùng thiết bị quân sự tới các chốt kiểm soát và căn cứ hoạt động ở tỉnh Al-Raqqa.

Trong những tháng gần đây, quân đội Nga liên tiếp cho củng cố sức mạnh quân sự tại tỉnh Al-Raqqa bằng việc điều thêm quân và xe bọc thép nhằm ngăn chặn các tay súng nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng tấn công và xâm nhập vào thị trấn ‘Ayn ‘Issa.

Quân đội Syria phát hiện 2 hố chôn tập thể

Quân đội Syria đã phát hiện 2 hố chôn tập thể quy mô lớn gồm 55 thi thể binh sĩ Syria bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sát hại cách đây 6 năm.

Hai hố chôn tập thể này được tìm thấy tại làng Al-Farhaniyah và nằm cách thị trấn ‘Ain ‘Issa ở phía bắc tỉnh Al-Raqqa khoảng 6 km. Cụ thể, hố chôn đầu tiên có 15 thi thể và hố chôn thứ hai là 40 thi thể.

Thông qua những di vật còn lại trong các hố chôn, quân đội Syria xác định đây là những quân nhân thuộc Sư đoàn Dự bị 17 và Lữ đoàn 93. Họ là những người từng bị IS bắt giữ sau đó tử hình hoặc thiệt mạng trong lúc chiến đấu.

Vào tháng 7/2014, IS bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động ở tỉnh Al-Raqqa và các khu vực khác thuộc phía đông sông Euphrates.

Tới tháng 8/2014, IS đã tiến tới được căn cứ không quân Tabaqa ở phía tây tỉnh Al-Raqqa, đồng thời bắt giữ hơn 200 binh sĩ Syria chủ yếu là các quân nhân thuộc Sư đoàn 17.

Sau đó, IS đưa những binh sĩ Syria đi diễu qua vùng sa mạc ở khu vực nông thôn tỉnh Al-Raqqa. Tại đây, nhiều binh sĩ Syria đã bị IS tử hình. IS còn quay lại các đoạn video về hoạt động sát hại quân chính phủ Syria.

