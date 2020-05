Tình hình Syria: Lính đặc nhiệm Syria bủa vây Daraa, chiến sự ở Idlib 'chực cháy'

Tình hình Syria: Nga có "động thái lạ" với Iran tại căn cứ Hmeymim Nga có "động thái lạ" khi cho phép Iran sử dụng căn cứ Hmeymim; Mỹ bị nghi ngờ vận chuyển IS từ Syria về các căn cứ quân sự ở Iraq là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Quân đội Syria phá hủy xe ủi đất của Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hãng tin AMN, một đoạn video mới được công bố cho thấy quân đội Syria đã tấn công vào 2 chiếc xe ủi đất được Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho phiến quân để đào hầm ở phía đông tỉnh Idlib.

Hình ảnh từ đoạn video hé lộ khoảnh khắc 2 chiếc xe ủi bốc cháy ngùn ngụt sau đòn tấn công của quân đội Syria khi đang có mặt gần thành phố Saraqib, phía đông tỉnh Idlib.

Trong thời gian gần đây, quân đội Syria liên tiếp triển khai tấn công ở Idlib trước lời cảnh báo nếu còn vi phạm thỏa thuận Moscow được ký kết ngày 5/3 giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Thổ, phiến quân Syria sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Theo thỏa thuận Moscow, phiến quân Syria phải rút khỏi tuyến đường cao tốc M-4 hay còn gọi là cao tốc Aleppo – Latakia 6 km về phía bắc.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ thỏa thuận, các nhóm phiến quân Syria như Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) vẫn tiếp tục tăng cường quân và vũ khí tới các chiến tuyến ở phía đông và nam tỉnh Idlib.

Hôm 6/5, quân đội Syria cũng đã di chuyển một số đơn vị tới tỉnh Idlib để củng cố năng lực chiến đấu ở các chiến tuyến Jabal Al-Zawiya và Saraqib.

Theo đó, đoàn quân tăng viện của quân đội Syria gồm xe bọc thép và vũ khí hạng nặng được luân chuyển từ các tỉnh nằm sát Idlib để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân được Ankara hậu thuẫn.

Lính đặc nhiệm Syria bủa vây Daraa

Lực lượng đặc nhiệm Syria và cảnh sát địa phương ở tỉnh Daraa đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quy mô lớn với nhóm phiến quân đã gây ra cái chết cho 9 binh sĩ Syria hồi đầu tuần này.

Lính đặc nhiệm Syria. (Ảnh: AMN)

Nguồn tin từ Daraa cho hay, lực lượng đặc nhiệm Syria đã bắt đầu vào vị trí chuẩn bị tấn công, cũng như lập hàng rào vây quanh khu vực Mazrib sau khi phiến quân không chịu đầu hàng. Cuộc tấn công được cho sẽ xảy ra trước cả hạn chót mà quân chính phủ Syria đặt ra cho phiến quân.

Trước đó vài ngày, phiến quân Syria đã bắt cóc và tử hình 9 binh sĩ chính phủ Syria khi đang làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát ở thị trấn Mazrib.

Để ngăn chặn sự việc đáng tiếc tái diễn, quân đội Syria còn cho huy động thêm một vài đơn vị tới Mazrib.

Kể từ tháng 1/2019, tỉnh Daraa hiện vẫn là khu vực nguy hiểm nhất ở phía nam Syria do các nhóm phiến quân thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA), Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiếp tục có hành động khiêu khích nhằm vào quân chính phủ.

Israel không từ bỏ tấn công Syria

Phát biểu trên truyền hình mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett nhấn mạnh quân đội Israel sẽ tiếp tục tấn công quân sự nhằm vào Syria để gia tăng sức ép đối với Iran.

“Iran không có chuyện gì để làm ở Syria. Chúng tôi sẽ không dừng lại chừng nào Iran rời khỏi Syria”, ông Bennett nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bennett, tình báo Israel nhận được thông tin Iran “đang cố gắng gây dựng lực lượng ở khu vực biên giới giáp Israel nhằm đe dọa Tel Aviv, Jerusalem và Haifa”.

Lâu nay, Israel cáo buộc Iran sử dụng vùng biên giới giáp với Syria để vận chuyển quân và vũ khí tới Syria nhằm hỗ trợ cho quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar Assad và các tay súng Hezbollah ở Lebanon.

Về phần mình, Iran phủ nhận sự hiện diện của quân đội Iran ở Syria và cho biết chỉ có số ít cố vấn quân sự Iran đang ở Syria để hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn và tái thiết các nhà máy quân sự.

Cả Nga và Syria đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích và khắng định các vụ tấn công của Israel nhằm vào Syria là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia.

Trong những năm gần đây, Israel đã thực hiện hàng trăm đợt không kích tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Syria. Song hiếm khi Israel lên tiếng xác nhận là thủ phạm tấn công.

Minh Thu (lược dịch)