Tình hình Nga-Ukraine: Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov bị nhiều nước áp lệnh trừng phạt

Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo, nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vì các sự kiện ở Ukraine.

RIA đưa tin, hôm 26/2, Thủ tướng Trudeau nói trong một bài phát biểu trên truyền hình: “Canada đang công bố một loạt lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Đầu tiên, chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Putin và các tác giả khác của cuộc chiến ở Ukraine”.

Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt đối với ông Putin

Tối ngày 25/2, CNN trích dẫn một số nguồn tin thân cận cho hay, chính quyền Mỹ có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bị nhiều nước áp lệnh trừng phạt. (Ảnh: RIA)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự đoán về việc áp dụng gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, và nói rằng quan hệ Nga-Mỹ đang trải qua một “sự đổ vỡ hoàn toàn”.

Đồng thời, ông Biden nói thêm rằng, ông không có kế hoạch nói chuyện với ông Putin.

Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt với ông Putin và ông Lavrov

Tối ngày 25/2, RIA đưa tin, theo Bộ Ngoại giao Anh, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov vì tình hình ở Ukraine.

Theo đó, các hạn chế liên quan đến việc đóng băng tài sản, nhưng tài liệu không cho biết cụ thể về những loại tài sản nào và liệu chúng có tồn tại hay không.

Trước đó, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, nguyên thủ quốc gia giữ tiền trong ngân hàng Rossiya, ngân hàng vốn đã bị trừng phạt. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng, các biện pháp hạn chế không gây thiệt hại cho bất kỳ đại diện nào của giới lãnh đạo cao nhất của Nga.

London viện dẫn trách nhiệm của ông Putin đối với các chính sách của chính phủ Nga và lực lượng vũ trang của nước này là lý do để áp đặt các lệnh trừng phạt.

Đối với ông Lavrov, theo Bộ Ngoại giao Anh, quan chức này là một trong những người ra quyết định chính, và do đó ông “tham gia vào việc gây bất ổn và phá hoại toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”.

Không giống như những cá nhân trước đây trong danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh, ông Lavrov và ông Putin không bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Bình luận về hành động của Vương quốc Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh, “cả ông Putin và ông Lavrov đều không có tài khoản ở Anh hay bất kỳ nơi nào ở nước ngoài”.

EU đưa ông Putin và ông Lavrov vào danh sách trừng phạt

Tối ngày 25/2, RIA đưa tin, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết, Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 2 nhằm vào Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Borrell, EU đã quyết định thêm Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov vào danh sách các biện pháp hạn chế. Đặc biệt, các lệnh trừng phạt của EU có nghĩa là đóng băng tài sản.

Quân đội Nga tiến vào Melitopol

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã tiến vào Melitopol (thành phố thuộc tỉnh Zaporizhia ở phía đông nam của Ukraine) mà không gặp phải sự kháng cự nào.

“Vào tối ngày 25/2, sau cuộc tấn công đổ bộ tại khu vực định cư Azov (Ukraine), các đơn vị Nga đã hành quân và tiến vào Melitopol mà không gặp phải sự kháng cự”, thông báo nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, người dân địa phương chào đón quân đội, một số người hưu trí đã xuống đường với cờ đỏ.

Kiev thông báo tham vấn với Nga về địa điểm đàm phán

Người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Sergei Nikiforov, nói rằng Ukraine và Nga hiện đang tham vấn về địa điểm và thời gian của quá trình đàm phán, Ukraine sẵn sàng “nói về một lệnh ngừng bắn và hòa bình”.

“Tôi phải bác bỏ những tuyên bố mà chúng tôi đã từ chối đàm phán. Ukraine đã và vẫn sẵn sàng nói về một lệnh ngừng bắn và hòa bình. Đây là vị trí thường trực của chúng tôi. Chúng tôi đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Nga. Trực tiếp vào những giờ này, các bên đang tham khảo ý kiến ​​về địa điểm và thời gian các cuộc đàm phán, chúng nên được bắt đầu càng sớm thì càng có nhiều cơ hội để nối lại cuộc sống bình thường”, hãng thông tấn Ukraine UNIAN dẫn lời ông Nikiforov cho biết.

NATO kêu gọi Nga dừng ngay hoạt động đặc biệt ở Donbass

“Chúng tôi kêu gọi Nga dừng ngay lập tức cuộc tấn công quân sự, rút ​​toàn bộ quân đội khỏi Ukraine”, các nhà lãnh đạo của liên minh cho biết trong một tuyên bố.

Meta “từ chối” yêu cầu của chính quyền Nga

Tối ngày 25/2, Phó Chủ tịch Meta, Nick Clegg cho biết trên mạng xã hội, công ty Meta đã từ chối tuân theo yêu cầu của chính quyền Nga về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với tài khoản của một số phương tiện truyền thông nhà nước Nga, bao gồm hãng tin RIA.

“Các nhà chức trách Nga hôm qua đã yêu cầu chúng tôi ngừng kiểm tra và gắn cờ các bài đăng trên Facebook của 4 tổ chức truyền thông nhà nước. Chúng tôi đã từ chối. Do đó, họ định hạn chế việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi”, ông Clegg viết trên tài khoản Twitter.

Kể từ ngày 25/2, Cơ quan giám sát thông tin Nga Roskomnadzor đã hạn chế một phần quyền truy cập vào mạng xã hội Facebook do bị công nhận là có liên quan đến việc vi phạm các quyền và tự do cơ bản của công dân Nga cũng như do hạn chế tài khoản chính thức của 4 hãng truyền thông Nga.

Thanh Bình (lược dịch)