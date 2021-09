Theo trang Worldometers, tính đến ngày 25/9 thế giới ghi nhận tổng cộng trên 232 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 4,7 triệu ca tử vong. Hơn 208 triệu ca hồi phục.

Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với hơn 43,6 triệu ca mắc, hơn 704 nghìn người tử vong.

Trang web chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã cập nhật thêm khuyến nghị về hướng dẫn điều trị bệnh Covid-19 với việc bổ sung sử dụng liệu pháp “hỗn hợp kháng thể” mang tên Ronapreve của công ty công nghệ sinh học Regeneron.

Thông báo của WHO chỉ ra rằng các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy so với liệu pháp thông thường, việc sử dụng thuốc Ronapreve gồm hai loại kháng thể trung hòa là “casilibimab” và “imdevimab” đã giúp giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng và giảm thời gian hồi phục đối với người mắc Covid-19. Do đó, WHO khuyến cáo các nước có thể lựa chọn liệu pháp này đối với bệnh nhân mắc Covid-19 thể nhẹ, không có nguy cơ phải nhập viện.

Trong vài ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu tại những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm.

Đại dịch Covid-19 sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 206 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 18 triệu ca và trên 98.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 24/9, thế giới có 138 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca Covid-19 mới; 109 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua:

Một buổi hòa nhạc trên chiếc thuyền khổng lồ mang tên “Noah Violin” được tổ chức ở kênh Grand Canal của Venice để tưởng nhớ các nạn nhân của Covid-19.

Nghệ sĩ thăng bằng trên dây người Pháp Nathan Paulin lập được thành tích ngoạn mục với màn trình diễn đi thăng bằng trên dây từ tháp Eiffel qua sông Seine (Pháp) ở độ cao 70 m so với mặt đất.

Quang cảnh những tòa nhà khi nhìn từ Lotte World Tower, cao 555 m ở Seoul, Hàn Quốc.

Những đứa trẻ tham gia cuộc đua xe tranh Cúp Settrington ở Vương quốc Anh.

Hình ảnh một đoàn tàu quá tải ở Ấn Độ.

Khoảnh khắc trăng tròn ở Đức.

Các tín đồ uống rượu chảy ra từ miệng của bức tượng Bhairava trong lễ hội Indra Jatra ở Kathmandu, Nepal.

Các linh mục trong lễ khai trương Nhà thờ Alexander Nevsky ở Volgograd, Nga.

Thảm họa cháy ở Vườn quốc gia Sequoia, California, Mỹ.

Các chiến binh của phong trào Taliban đến thăm vườn thú ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Thanh Bình (lược dịch)