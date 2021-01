Người đàn ông bị kết án 9 năm tù vì đe dọa cựu Tổng thống Trump

Thông tin này được nêu trong một thông báo được đăng tải hôm thứ Tư (27/1) trên trang web của Luật sư Liên bang Connecticut John Durham.

Một người bị kết án 9 năm tù vì đe dọa giết ông Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo đó, ông Gary Gravelle (53 tuổi), đã nhận tội vào ngày 6/1 với 7 tội danh, bao gồm tội “đe dọa giết đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm”, mà ông đã thực hiện vào năm 2018.

Vào mùa hè năm 2013 Gravelle đã bị tòa án tuyên phạt 70 tháng tù giam vì gửi hàng loạt bức thư đe dọa và được thả vào năm 2015 dưới sự giám sát của liên bang. Ba năm sau, Gravell đe dọa sẽ làm hại mọi người và làm nổ tung nhà cửa ở Connecticut, Vermont và Washington, vi phạm các quy tắc của chế độ giám sát, qua thư từ, e-mail và điện thoại.

Những lời đe dọa tương tự nhằm vào ông Trump, các thẩm phán, các nhân viên thực thi pháp luật, cũng như Sân bay Quốc tế Vermont, nhà tù liên bang ở Washington, tổ chức tín dụng ở Bristol, Connecticut và các tổ chức tôn giáo ở cùng bang.

Theo báo cáo, Gravell cũng gửi đi những bức thư có chất bột màu trắng vô hại, cho rằng chúng là vi khuẩn bệnh than.

Gravell đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào tháng 9/2018. Cuộc kiểm tra y tế cho thấy Gravell vẫn khỏe mạnh, mặc dù thực tế là anh ta bị rối loạn tâm thần. Vẫn chưa được xác định liệu anh ta sẽ chấp hành bản án của mình trong tù hay trong bệnh viện nhà tù.

Trước đó, vào năm 2019, The Buffalo News đưa tin giới chức Mỹ cũng bắt giữ và truy tố ông Jared Marc Brown, sống ở thành phố Lockport, bang New York vì dọa giết Tổng thống Trump và một số quan chức khác bằng vi khuẩn bệnh than.

Đáng chú ý, Brown từng 2 lần ngồi tù vì hành vi tương tự đối với Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên tranh cử Donald Trump. Brown có tiền sử bệnh tâm thần vì nghiện rượu, hút cần sa và thuốc phiện. Người này đang bị tạm giam và đối diện bản án 10 năm tù.

Ba cuộc ‘xung đột lớn’ đang chờ châu Âu dưới thời ông Biden Theo tờ Die Zeit của Đức, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, châu Âu sẽ phải giải quyết ba cuộc ‘xung đột lớn’ với Mỹ.

Thanh Bình (lược dịch)