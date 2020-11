Ngủ quên trong xe ô tô, người phụ nữ suýt chết đuối

Sở cảnh sát thành phố Alliance thuộc bang Ohio của Mỹ đã cho công bố đoạn video giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong chiếc ô tô đang chìm dần xuống sông Mahoning vào ngày 22/11.

Trong đoạn video, một sĩ quan được nhìn thấy di chuyển xuống dưới lòng sông, trong khi một đồng nghiệp khác đang ở dưới dòng nước ngập tới tận khuỷu tay.

“Tôi không thể thở được”, sĩ quan cảnh sát đứng cạnh chiếc ô tô giữa dòng sông nói lớn với người đồng nghiệp trên bờ.

Theo đó, phía trước chiếc ô tô đã hoàn toàn bị ngập trong nước, còn người phụ nữ trong xe đang ở hàng ghế sau. Người phụ nữ không thể mở cửa xe từ bên trong do toàn bộ cửa đã bị khóa.

Viên sĩ quan ở gần chiếc ô tô hô lớn chân mình đã bị vướng vào đá, do đó người này đã yêu cầu các đồng nghiệp khác xuống hỗ trợ phá cửa kính để đưa người phụ nữ ra ngoài.

Chia sẻ với trang tin The Repository, phát ngôn viên sở cảnh sát thành phố Alliance Dave Bair cho hay, người phụ nữ 24 tuổi lên xe sau khi hoàn thành công việc nhưng không may ngủ quên ngay trên tay lái. Sau đó, chiếc xe này không hiểu vì lý do gì đã trượt khỏi đường và rơi xuống sông.

“Chiếc ô tô của cô ấy đã hoàn toàn ngập trong nước khi các nhân viên cảnh sát đưa được người này ra khỏi xe”, ông Bair cho hay.

“Chúng tôi đã cùng nhau phối hợp để đưa nạn nhân ra ngoài. Nếu như các sĩ quan cảnh sát tới muộn 30 giây nữa, tôi không biết liệu cô ấy có được cứu sống hay không”, ông Bair nói thêm.

Theo The Respiratory, sau khi được giải cứu, người phụ nữ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Tại hiện trường, gương mặt của cô này có một vài vết thương nhỏ, nhưng không quá nghiêm trọng.

Cũng theo ông Bair, cô gái đã được xuất viện. Tuy nhiên, nếu các sĩ quan cảnh sát đến muộn một chút nữa, cô gái có thể chết vì giảm thân nhiệt do nhiệt độ dưới nước chỉ có 4,4 độ C.

