Nắng nóng tiếp tục hoành hành, Trung Quốc ban bố cảnh báo hạn hán toàn quốc

Cơ quan trên dự báo nhiệt độ trung bình ban ngày trong ngày 21/8 tại một số khu vực như Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy và nhiều tỉnh khác của Trung Quốc sẽ dao động ở mức 35-39 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ tại Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Chiết Giang có thể vượt ngưỡng 40 độ C.