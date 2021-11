Nga sẽ không đáp trả các hành động khiêu khích của quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì nhiệm vụ chính của Lực lượng vũ trang nước này là đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

Nhận định trên của Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, chuyên gia quân sự Igor Korotchenko cho biết trong cuộc trò chuyện với Ura.ru.

“Chúng tôi không cần phải đáp trả bằng bất kỳ cuộc diễn tập nào, vì chúng tôi đang bảo vệ biên giới trên biển của mình và đảm bảo an ninh biên giới. Về vấn đề này, bất kỳ hành động nào của Nga đều hợp pháp để ngăn chặn các hành động khiêu khích.

Mệnh lệnh của chúng tôi sẽ không đi theo con đường khiêu khích. Không có nghĩa lý chính trị hay quân sự trong việc này. Điều quan trọng đối với chúng tôi là đảm bảo an toàn cho vành đai và biên giới của đất nước”, ông Korotchenko nói.

Hé lộ lý do Nga ‘phớt lờ’ các hành động khiêu khích của Mỹ. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Cũng chia sẻ với Ura.ru chuyên gia quân sự Nga - Đại tá về hưu Alexander Zhilin, đồng ý với ý kiến ​​của ông Korotchenko.

“Về bản chất, chúng tôi có thể đáp trả bằng cách điều tàu chiến đến các bờ biển của Mỹ. Nhưng chúng tôi không làm điều này vì thứ nhất, chúng tôi không muốn đưa tình hình vào tình thế nguy cấp; Thứ hai, chúng tôi có một hạm đội tàu ngầm xuất sắc. Người Mỹ hoàn toàn biết điều này”, ông Zhilin nhấn mạnh.

Ông Zhilin lưu ý rằng, cả Nga và Mỹ có các học thuyết quân sự khác nhau.

“Chúng tôi có chính sách quốc phòng. Nếu so sánh hai học thuyết của Mỹ và Nga thì chúng hoàn toàn khác nhau. Trong phần mở của học thuyết Mỹ, nếu đọc kỹ, bạn sẽ thấy rằng quân đội nước này hoàn toàn là những người theo chủ nghĩa can thiệp. Do những thứ liên quan đến địa chính trị, vị trí của Mỹ, được dành cho các hoạt động quân sự ở các vùng lãnh thổ và lục địa khác. Trong khi, Nga không cần điều này, vì chúng tôi có đủ lãnh thổ”, nhà quan sát quân sự nói thêm.

Trước đó, các tàu chiến Mỹ đã nhiều lần dàn dựng các hành động khiêu khích chống lại Nga ở Biển Đen và Viễn Đông.

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO đang đẩy mạnh hoạt động ở khu vực Biển Đen.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, các quân nhân Mỹ có thể phải đối mặt với quân đội Nga.

Mới đây nhất, hôm 25/11, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Arleigh Burke của Mỹ đã được triển khai tới Biển Đen trong bối cảnh căng thăng giữa Nga và NATO trong khu vực đang gia tăng.

“Tàu USS Arleigh Burke (DDG 51) đã bắt đầu hành trình di chuyển về phía Bắc tới Biển Đen để hoạt động cùng các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực”, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ cho biết.

Theo RT, tàu chiến của Mỹ được phát hiện đi qua eo biển Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ tới Biển Marmara.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này đang theo dõi tàu USS Arleigh Burke sau khi tàu này tiến vào biển Đen để tiến hành tuần tra với các nước NATO.

Tàu USS Arleigh Burke được triển khai tới Biển Đen sau khi một tàu khu trục tên lửa dẫn đường khác của Mỹ - tàu USS Porter, và soái hạm USS Mount Whitney rời Biển Đen. Hai tàu này đã ghé thăm một số cảng và hoạt động cùng các đồng minh NATO trong khu vực.

Thanh Bình (lược dịch)