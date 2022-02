Hàng loạt nước châu Âu 'ra đòn' mạnh tay với Nga

Hàng loạt nước châu Âu thi hành biện pháp mạnh tay loại các ngân hàng Nga được lựa chọn ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT.

Trong tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo Uỷ ban châu Âu (EC), Pháp, Đức, Italy, Anh, Canada và Mỹ đưa ra hôm 26/2, thêm một vòng trừng phạt mới được ban hành nhắm vào nền kinh tế Nga nhằm đáp trả trước hành động Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

RT cho hay, theo tuyên bố trên, “các ngân hàng Nga đã được lựa chọn sẽ bị xóa khỏi hệ thống SWIFT”. SWIFT là hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu, xử lý giao dịch của khoảng 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia. Do đó, những ngân hàng Nga bị loại ra khỏi SWIFT sẽ bị ngắt kết nối với hệ thống tài chính quốc tế và bị ảnh hưởng hoạt động trên quy mô toàn cầu.

EC, Pháp, Đức, Italy, Anh, Canada và Mỹ loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính SWIFT. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Nga cũng sẽ bị ngăn chặn “triển khai dự trữ ngoại hối để làm giảm tác động của các lệnh trừng phạt”.

Đáng nói, trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo châu Âu cho hay sẽ “giới hạn 'hộ chiếu vàng' để ngăn những người giàu ở Nga có quan hệ với chính phủ trở thành công dân của các nước châu Âu và có quyền truy cập vào hệ thống tài chính".

Tuyên bố trên còn nhắc tới kế hoạch khởi động "lực lượng đặc nhiệm xuyên Đại Tây Dương" để xác định và đóng băng tài sản của các cá nhân và công ty bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Trước đó vào sáng ngày 26/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh các lệnh trừng phạt chống lại giới lãnh đạo Nga có thể là “lý do chính đáng để xem xét tất cả quan hệ với những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow, đồng thời ngắt đối thoại về ổn định chiến lược”, cũng như hủy bỏ nhiều hiệp ước như hiệp ước New START nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân.

Nga tuyên bố triển khai “chiến dịch quân sự đặc biệt” với mục tiêu “phi quân sự hóa” ở Ukraine vào ngày 24/2. Đa số các nước phương Tây cáo buộc cuộc tấn công của Nga là “vô cớ” và “phi lý”.

Còn theo Reuters, điện Kremlin cho biết các binh sĩ Nga đã chiếm lại ưu thế “từ mọi hướng”, sau khi Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu tạm dừng chiến dịch tấn công vào ngày 25/2. Nhưng chính phủ Ukraine lại khẳng định không có sự tạm dừng nào.

“Chúng tôi vẫn chống trả và đã thành công đánh tan đòn tấn công từ địch. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ tấn công của Nga vào Kiev. (Ảnh: Reuters)

Phía NATO khẳng định sẽ không điều quân tới chiến đấu ở Ukraine, nhưng nhiều nước thành viên đã gửi thêm vũ khí hỗ trợ cho quân đội Ukraine.

Điển hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phê chuẩn gói hỗ trợ vũ khí trị giá 350 USD cho Ukraine. Trong khi Đức cũng đã phá lệ bằng thông báo sẽ gửi vũ khí chống tăng và tên lửa đất đối không cho Ukraine.

Theo một cố vấn của Tổng thống Ukraine, khoảng 3.500 binh sĩ Nga đã tử vong hoặc bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine. Giới chức phương Tây cũng cho biết theo thông tin tình báo, Nga hứng chịu thương vong nhiều hơn so với dự đoán và tốc độ tấn công đang bị chậm lại.

Nhưng phía Nga vẫn chưa công bố thông tin về số lượng thương vong của binh sĩ nước này ở Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay không có sự hiện diện quy mô lớn của quân đội Nga ở thủ đô của Ukraine, nhưng các nhóm phá hoại đã tích cực hoạt động. Chia sẻ với tờ Bild của Đức, ông Klitschko nói thành phố Kiev “gần như bị bao vây”.

Các quan chức Ukraine tuyên bố đã trao hàng ngàn khẩu súng trường cho người dân và đề nghị dân thường chế tạo bom xăng để chống trả binh sĩ Nga.

Interfax dẫn tuyên bố từ Bộ Y tế Ukraine cho biết ít nhất 198 công dân nước này bao gồm 3 trẻ em đã tử vong và 1.115 người khác bị thương trong xung đột quân sự.

Chính quyền khu vực ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine nói với Interfax rằng 17 người dân đã thiệt mạng và 73 người khác bị thương sau pháo kích của Nga.

Moscow nhấn mạnh quân đội Nga quan tâm tới việc không tấn công vào các khu vực dân sinh.

Được biết, hơn 150.000 người tị nạn Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng mà một nửa trong số này sang Ba Lan và tiếp đó là Hungary, Moldova và Romania.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã chiếm được Melitopol, thành phố sinh sống của 150.000 người ở phía đông nam Ukraine. Song các quan chức Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin này. Nếu đây là sự thật, Melitopol trở thành trung tâm đông dân đầu tiên ở Ukraine bị Nga chiếm giữ.

Minh Thu (lược dịch)