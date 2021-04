Bé gái 3 tuổi bị cả cánh cửa sắt đổ rầm vào người vì đẩy quá mạnh

Do lực đẩy quá mạnh, cô bé 3 tuổi ở Thái Lan làm cánh cửa sắt cỡ lớn đổ rầm và đè lên cả người.

Bé gái tên Bella được nhìn thấy đang dùng tay đẩy cánh cửa sắt màu xanh cỡ lớn chạy trên đường ray, trong khi người ông (50 tuổi) bế một em nhỏ khác vừa đi qua.

Song do lực đẩy quá mạnh, cánh cửa bị đập vào gờ tường phía trước khiến cả cánh cửa bật khỏi đường ray và đổ nghiêng hẳn về phía bé Bella đang đứng.

browser not support iframe.

Hậu quả, cánh cửa màu xanh đổ rầm xuống và đè vào cả người cô bé, khiến nạn nhân khóc thét vì hoảng sợ và đau đớn khi nằm dưới nền đất.

Ông của Bella đã nhanh chóng bỏ đứa trẻ trên tay xuống và lại gần nhắc cánh cửa lên để bé Bella tự bò ra ngoài. Hiện trường vụ tai nạn là ngôi nhà của ông bé Bella tại thành phố Hat Yai, miền nam Thái Lan vào ngày 22/4.

Mẹ của Bella là cô Methita May cho hay, con gái may mắn chỉ bị vài vết xước trên cằm do mặt bị đập xuống nền đất bê tông.

“Chúng tôi vô cùng may mắn vì con gái không bị thương nặng. Chúng tôi đã đưa con tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Giờ đây chúng tôi đã lắp thêm khóa an toàn để ngăn cánh cửa đổ xuống lần nữa gây nguy hiểm cho mọi người trong nhà”, cô May nói.

Người mẹ tự bỏ tiền túi xây 2 cầu vượt đi bộ gần trường học của con Người mẹ ở Trung Quốc được tán dương khi bỏ tiền túi xây 2 cây cầu vượt đi bộ gần trường học của con nhằm đảo bảo an toàn cho các em học sinh.

Minh Thu (lược dịch)