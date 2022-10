Tài xế đang phiêu theo nhạc thì 'tử thần' xuất hiện, pha bẻ lái cứu mạng trong tích tắc

Những điều tài xế không nên làm khi lái xe Không nghe nhạc và hát theo Mải nghe nhạc và lẩm nhẩm hát theo hoặc đeo phone vào tai khiến tài xế không thể nghe thấy còi xe khác và cũng rất dễ “lâng lâng” theo giai điệu bài hát mà quên cả vô lăng. Không vừa lái xe vừa ăn uống Trong buồng lái có thiết kế hốc gài lon đồ uống nhưng không có nghĩa là có thể vừa lái vừa uống. Động tác ngửa cổ đưa lon nước lên miệng trong tích tắc đã che khuất tầm quan sát của tài xế. Muốn uống nước, hãy dừng xe lại ít phút. Không hút thuốc khi đang lái xe Hút thuốc lúc đang điều khiển xe có nghĩa bạn phải mở cửa. Lúc này gió thổi có thể làm tàn thuốc bay vào mắt. Điều này rất nguy hiểm, có thể dẫn tới những tình huống đáng tiếc. Bên cạnh đó, tàn lửa có thể gây hoả hoạn bởi đồ nội thất rất dễ bắt lửa. Không gọi điện, nhắn tin Vừa lái xe vừa nói chuyện hay nhắn tin rất dễ khiến tài xế mất tập trung. Một khoảnh khắc ngắn lơ là cũng rất dẫn đến một vụ tai nạn nghiêm trọng. Không thò đầu ra cửa nhổ nước bọt Kể cả tài xế có đang cảm cúm, ho cũng không nên thò đầu ra cửa xe khạc nhổ. Ngoài sự bất cẩn khi thò đầu ra kéo theo động tác đánh lái do tay cầm vô-lăng bị động thì cũng dễ gây nguy hiểm cho người đi đằng sau. Không ngắm biển quảng cáo Tài xế do phải tập trung lái xe nên rất “nhạy” với những gì bên ngoài cabin. Họ thường bị thu hút bởi những bảng quảng cáo rất hấp dẫn treo bên đường. Không đi dép lê, giày cao gót Tuyệt đối tránh đi dép không quai khi đi lái xe. Việc nhấn ga, đạp phanh, giữ côn đòi hỏi luôn phải cơ động, phối hợp nhịp nhàng. Tất cả những việc ấy đều do đôi chân của tài xế. Một đôi dép quai hậu chắc chắn hoặc một đôi giày đế bằng là an toàn nhất. Không vừa lái xe vừa ngắm vuốt Cảnh báo này thường dành cho chị em phụ nữ. Họ có thói quen hay nhìn vào gương xem mặt mình như thế nào. Thậm chí nhiều quý cô còn vừa lái xe vừa tô son môi mải mê đến khi va chạm xảy ra mới giật mình thì đã muộn.