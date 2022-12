Chiều 22/12, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã mời người phụ nữ có hành vi lăng mạ lực lượng CSGT đội số 3 đến cơ quan công an làm việc vào sáng cùng ngày.

Bà N. làm việc với cơ quan công an (ảnh H.H).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, người phụ nữ có hành vi lăng mạ cảnh sát giao thông (CSGT) được xác định bà Đ.H.N. (ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an bà N. khai nhận, vào tối 20/12, người phụ nữ này được chồng chở trên chiếc Mercedes trên đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa và tổ công tác Đội CSGT số 3 yêu cầu ông Đ. kiểm tra nồng độ cồn. Khi bị Đội CSGT số 3 dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ đã có hành vi chửi bới, liên tục nhục mạ các cán bộ tổ công tác.

Có mặt tại cơ quan công an, bà N. tỏ thái độ thành khẩn và tự nhận là do có chuyện bức xúc cá nhân nên khi thấy chồng mình bị CSGT thổi nồng độ cồn, đã không làm chủ được bản thân, dẫn tới việc lăng mạ lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Hình ảnh bà N. cự cãi với CSGT.

Ngoài ra, bà N. cũng cho biết thêm, vào thời điểm đó, cả bà và chồng đều đã sử dụng rượu bia. Khi xảy ra vụ việc, bà N. cũng đang bức xúc vì tranh cãi với chồng từ trước. Người phụ nữ cho rằng bản thân đã thiếu kiềm chế và nhận ra lỗi sai của mình.

Khi được các chiến sĩ công an cho xem lại clip quay lại những hành động của bản thân vào tối 20/12, lúc này bà N. cho biết không ngờ mình lại có những lời lẽ như vậy.

Vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội tiến hành xử lý bà N. theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 20/12, tổ công tác của Đội CSGT số 3, Phòng CSGT – TP Công an TP Hà Nội tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), để tiến hành kiểm tra tài xế vi phạm.

Khi đó, tổ công tác Đội CSGT số 3 phát hiện chiếc xe ô tô Mercedes biển kiểm soát 30E- 973.XX có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính và nồng độ cồn theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến hành kiểm tra, các chiến sĩ cảnh sát giao thông Đội số 3 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội nhận thấy người điều khiển xe ô tô nêu trên là ông N.V.D. (61 tuổi, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,093 mg/L khí thở.

Sau khi ông D. bị kiểm tra nồng độ cồn thì có một người phụ nữ đi cùng xe với người vi phạm nồng độ cồn liền bước xuống xe và tự xưng là vợ của tài xế. Sau khi xuống xe người phụ nữ này lớn tiếng chửi bới, lăng mạ tổ công tác Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, tài xế vi phạm là ông N.V.D. thừa nhận đã uống một cốc bia rồi điều khiển ô tô, chấp hành ký vào biên bản xử phạt.

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội thì với lỗi vi phạm nêu trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt ông N.V.D. số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.