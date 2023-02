Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/2

VN-Index

Kết phiên 22/2, VN-Index giảm 27,95 điểm (-2,58%), xuống 1.054,28 điểm. HOSE có 60 mã tăng và 364 mã giảm, khối lượng giao dịch đạt hơn 814 triệu đơn vị, giá trị 12.736,6 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 4,12 điểm (-1,93%), xuống 209,96 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 108,9 triệu đơn vị, giá trị 1.796 tỷ đồng.

UpCoM-Index giảm 0,74 điểm (-0,94%), xuống 77,45 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 51,48 triệu đơn vị, giá trị 683,33 tỷ đồng.

VN30: Tất cả các mã đều giảm giá. Nhóm Vingroup giảm sâu, VHM giảm 5,8% xuống còn 42.600 đồng/cp, VRE giảm 5,1% xuống 28.100 đồng/cp, VIC giảm 2,4% còn 53.000 đồng/cp. PDR giảm 6% xuống 11.000 đồng/cp, PLX giảm 5,9%, GVR giảm 5,2%. NVL giảm 6,6% xuống giá sàn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng: 24 mã giảm giá, trong đó PGB giảm 5,4% xuống 17.600 đồng/cp, TPB giảm 5% còn 23.550 đồng/cp, VIB giảm 3,7% còn 21.000 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán: CTS giảm 6,3% xuống 13.400 đồng/cp, VIX giảm 5,6% xuống 7.030 đồng/cp, VND giảm 5,6% xuống 14.300 đồng/cp.

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 298,47 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán giảm sâu

Tin doanh nghiệp

* NVL: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL) thông báo, nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu.

Trước khi nộp đơn từ nhiệm, ông Huy và bà Châu thực hiện bán ra cổ phiếu NVL, tổng cộng là gần 17 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 10/2 đến 14/2.

* MBB: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội là 23/3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến được tổ chức vào ngày 25/4 tại Hà Nội.

* SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào 03/3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức vào ngày 11/4.

* DIG: Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) hoàn tất giải thể CTCP Thủy cung DIG. DIG góp 147,25 tỷ đồng vào Thuỷ cung DIG.

* VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB) thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là 15/3. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4.

Giao dịch cổ phiếu

* KPF: Bà Vũ Thị Kim Thanh, chị của ông Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư tài sản Koji (KPF) đã bán ra 850.000 cổ phiếu KPF từ ngày 07/2 đến 20/2 theo phương thức khớp lệnh.

* DXG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã bán ra 10 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 16/2 đến 22/2.

Ông Hà Đức Hiếu – Phó tổng giám đốc của DXG đăng ký bán 172.500 cổ phiếu DXG từ ngày 27/2 đến 28/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DHC: Ông Dương Thanh Sang, anh của ông Dương Thành Công – Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) bán ra 150.000 cổ phiếu DHC từ ngày 14/2 đến 17/2 theo phương thức thỏa thuận.

* HHP: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HHP, tăng tỷ lệ sở hữu lên 7,04%, tương ứng 4.366.206 đơn vị.

Bà Trần Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 1,1 triệu cổ phiếu HHP, tăng tỷ lệ sở hữu lên 8,48%.

* LPB: Bà Trần Thị Hoài Hương, em dâu của ông Nguyễn Ngọc Nam-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đăng ký bán 13.920 cổ phiếu LPB, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%.

Sự kiện kinh tế

* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại các địa phương; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng năm 2023.

* Nhiều ngân hàng vừa mạnh tay tung các gói tín dụng lớn với lãi suất cho vay ưu đãi, giảm từ 0,5-3%/năm cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, bao gồm cả vay kinh doanh bất động sản.

* Theo Sở Du lịch TP.HCM, tính riêng tháng 2, khách quốc tế đến TP.HCM gần 320.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2022, khách du lịch nội địa là 2,6 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 12.984 tỷ đồng, tăng 115,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng thu du lịch 2 tháng đầu năm ước đạt 21.234 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ.

* Chứng khoán TVSI: Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index đảo chiều giảm điểm. Nhà đầu tư quan sát vùng cân bằng trước đó để xử lý tài khoản hiện tại. Nếu vùng 1.030 điểm bị phá vỡ, nên tạm thoát các vị thế ngắn hạn.

* Chứng khoán VBCS: Nếu tình hình không được cải thiện, VN-Index hoàn toàn có thể giảm về quanh khu vực 1.000-1.020 điểm, đây cũng là kháng cự gần nhất của thị trường trong ngắn hạn.

Các nhà đầu tư chủ động đưa ra quyết định nâng cao tỷ trọng tiền mặt kịp thời, bán giảm những mã cổ phiếu đã suy yếu và có dấu hiệu tạo đỉnh để có thể quản trị rủi ro tối đa trong ngắn hạn.

Duy Anh