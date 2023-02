Siêu tàu du lịch chở hơn 3.800 khách quốc tế cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu

Tàu Spectrum of the Seas đã cập cảng Tân Cảng - Cái Mép (TCCT) vào sáng 26/2 và sẽ lưu lại đến chiều tối 27/2, để du khách tham gia các tour tham quan Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Mỹ Tho. Sau đó, tàu di chuyển đến Thái Lan.

Spectrum of the Seas là tàu du lịch quốc tế thứ 7 và là chuyến tàu chở nhiều du khách nhất đến Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay. Tàu chở hơn 3.800 khách đến từ nhiều quốc gia, chủ yếu như Mỹ, Anh, Úc, Singapore… Ngoài hành khách, trên tàu còn có 1.577 thuyền viên và nhân viên phục vụ đoàn.

Tàu Spectrum of the Seas cập cảng Tân Cảng - Cái Mép (TCCT), sáng 26/2 (Ảnh: Anh Danh)



Trước khi cập cảng TCCT, đội thủ tục, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Bội đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lên tàu từ phao số 0 để làm thủ tục nhập cảnh và đóng dấu thẻ đi bờ cho du khách.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, du khách quốc tế sẽ tham quan, khám phá các làng nghề, văn hoá và tín ngưỡng đa dạng của vùng đất nơi đây, như Thánh thất Cao Đài, chùa Hộ Pháp - thị xã Phú Mỹ; chợ Hoà Long, nghề nấu rượu, làm bánh tráng - TP Bà Rịa; nhà cổ Long Điền; Bãi Trước, Núi Tao Phùng, Niết Bàn Tịnh Xá - TP Vũng Tàu.

Đội thủ tục, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm soát và đóng dấu nhập cảnh cho du khách (Ảnh: Anh Danh)



Từ năm 2019, đây là lần thứ 2 tàu Spectrum of the Seas thực hiện hải trình Đông Nam Á và dừng chân tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Spectrum of the Seas thuộc dòng tàu Quantum-Ultra do hãng Meyer Werft (Đức) sản xuất với chi phí 940 triệu USD, mới đưa vào khai thác đầu năm 2019. Tàu dài 347m, cao gần 63m gồm 18 tầng với những tiện ích mang tính đột phá cùng các dịch vụ xa hoa.

Du khách quốc tế đặt chân đến Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt đầu chuyến tham quan Việt Nam (Ảnh: Anh Danh)



Quang Hưng