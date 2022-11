Quan niệm về tiền của các 'siêu' tỷ phú thế giới

Dưới đây là một số nguyên tắc và thái độ của những người giàu thế giới:

Jack Ma: “Bạn càng có nhiều tiền, bạn thường mắc nhiều sai lầm”

Jack Ma - nhà đồng sáng lập Alibaba từng là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc và một trong những doanh nhân được nhiều người ngưỡng mộ nhất thế giới.

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của tỷ phú Trung Quốc là “Bạn nghèo vì bạn không có tham vọng. Tương lai của bạn được quyết định bởi sức mạnh của những tham vọng”.

Điểm mấu chốt là một người không phấn đấu cho bất cứ điều gì, không có động lực nghiêm túc để tiến lên phía trước và cải thiện tình hình thì sẽ không bao giờ trở nên giàu có. Theo Jack Ma, ông thành công chỉ vì tham vọng, mặc dù khi ý tưởng thành lập Alibaba xuất hiện, 23 trong số 24 người bạn nói với ông rằng điều đó thật ngu ngốc và thà từ bỏ ý tưởng.

Một câu nói khác về tiền bạc của Jack Ma được đưa ra trong cuộc thảo luận với một giám đốc điều hành của SoftBank: “Bạn không mắc sai lầm khi bạn không có tiền. Nhưng khi có quá nhiều tiền, bạn thường mắc nhiều sai lầm”.

Đó là thực tế khi có một lượng lớn tiền dẫn đến thực tế là một người bắt đầu đưa ra quyết định về chi tiêu, không phải do não bộ mà là cảm xúc hướng dẫn. Và điều này không phải lúc nào cũng đúng, “đôi khi những hành động như vậy dẫn đến tiền mất tật mang”. Điều quan trọng là phải xác định rất chính xác mục đích chi tiêu tiền của bạn cho tốt, để chúng hoạt động hiệu quả. Và điều này áp dụng ngay cả với các giao dịch mua bán thông thường.

Peter Lynch: “Đừng bao giờ đầu tư vào một ý tưởng mà bạn không thể thực hiện được”

Peter Lynch là một trong những nhà đầu tư thành công và nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Hầu hết các trích dẫn của Peter Lynch (thương nhân và nhà đầu tư, người đứng đầu Quỹ Fidelity Magellan) đều liên quan trực tiếp đến đầu tư, về việc ông đã viết 2 cuốn sách nổi tiếng - “Đánh bại Phố Wall” và “Trên đỉnh phố Wall”, viết về chiến lược và chiến thuật của một nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, trong đó có một số phương pháp áp dụng chung cho thái độ đối với tiền bạc và cách quản lý.

“Đừng bao giờ đầu tư vào một ý tưởng mà bạn không thể giải thích được trên đầu ngón tay” - điều này có thể hiểu là “hãy tỉnh táo đánh giá tiền đi đâu, đừng để nó vào những thứ không rõ ràng”. Nếu bạn không hiểu những gì bạn sẽ đầu tư vào hoạt động như thế nào, rất có thể bạn sẽ không thể tự tin đánh giá lợi nhuận và rủi ro của việc đầu tư mạo hiểm này.

“Biết bạn có gì và tại sao bạn sở hữu nó”, Peter Lynch giải thích cụm từ này, ông đã thấy nhiều người không thể giải thích tại sao họ lại mua cổ phần của một công ty cụ thể. Và điều này, đúng như mong đợi, đã không dẫn họ đến thành công. Mặc dù tuyên bố được gửi đến các nhà đầu tư, nhưng nó cũng liên quan đến bất kỳ hành động nào với tiền, điều quan trọng là phải hiểu họ đi đâu và tại sao, cách họ hoạt động và khoản đầu tư này sẽ mang lại gì.

Bill Gates: “Không phải lo lắng về tài chính là một may mắn thực sự”

Bill Gates - nhà đồng sáng lập và cựu CEO Microsoft vẫn giữ vị trí thứ 5 trong số những người giàu nhất thế giới và thứ 3 nếu tính riêng tỷ phú công nghệ.

Không chỉ là một tỷ phú, mà còn là một nhà từ thiện nổi tiếng, Bill Gates là điển hình của một người thành công và rất tỉnh táo về tiền bạc.

“Bạn có thể tiêu hết tiền cho bản thân. Nhưng bạn có thể ăn bao nhiêu bánh mì kẹp thịt? Có bao nhiêu quần áo để mặc? Số lượng này luôn có hạn”, Bill Gates đặt câu hỏi. Theo Bill Gates, một người nên hiểu tiêu tiền ở đâu và như thế nào, cũng như tập trung vào những lĩnh vực mang lại lợi ích chứ không chỉ thỏa mãn mong muốn.

Và như một phần của Ask me anything trên Reddit vào năm 2019, Bill Gates đã trả lời câu hỏi liệu ông có hạnh phúc hơn khi trở thành một triệu phú mà không phải là một người trung lưu hay không: “Không phải lo lắng về tài chính là một điều may mắn thực sự. Tất nhiên, bạn không cần phải có hàng tỉ USD để đạt được điều đó”. Ông tiếp tục giải thích rằng điều quan trọng hơn nhiều là phải cắt giảm chi tiêu của mọi người cho chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Cụm từ mà Bill Gates nhắc tới có thể được hiểu như sau: “không phải hàng tỉ USD khiến bạn hạnh phúc hơn, mà là cơ hội không phải lo lắng về ngày mai”. Và đối với điều này, không nhất thiết phải phấn đấu để trở thành người giàu nhất thế giới, chỉ cần cung cấp cho mình một mức tối thiểu thoải mái là đủ.

Warren Buffett: “Đừng bao giờ để mất tiền”

Warren Buffett - Chủ tịch Berkshire Hathaway là một trong những nhà đầu tư thành công và giàu có nhất thế giới.

Mặc dù thực tế là vào mùa xuân năm 2021, Warren Buffett (doanh nhân và nhà đầu tư, Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway) nằm trong top 5 người có tài sản hơn 100 tỉ USD, nhưng ông vẫn là một người tiếp cận sự giàu có một cách thận trọng. Một trong những lời khuyên rõ ràng nhất của ông về điều này đến từ cuốn sách “Quy tắc làm giàu”: “Nếu bạn chi tiền cho những thứ bạn không cần, bạn sẽ sớm gặp rủi ro khi bán những thứ bạn cần”.

Ông cũng nói rằng các chi phí bỏ ra phải được đánh giá bằng nhu cầu đối với chúng. Vì ông không phải là những người kiếm được nhiều tiền và thuộc tuýp những người chi tiêu khôn ngoan.

“Đừng lo lắng về việc kiếm được nhiều tiền nhất có thể trong tuần này hoặc tháng sau. Hãy tìm một công việc mà bạn muốn tiếp tục nếu bạn không phải làm việc”, câu nói này của Buffett được nhắc đến trong cuốn sách “Nghệ thuật lãnh đạo: Chân dung những CEO, nhà sáng lập và những người thay đổi cuộc chơi vĩ đại nhất thế giới” của David Rubenstein. Cụm từ này có thể được hiểu là “đừng tập trung vào tiền bạc khi chọn một công việc”.

Bình Minh (lược dịch)